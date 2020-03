[Coronavirus] Dans quel périmètre pouvez-vous sortir ?

Suite aux mesures de confinement annoncées par le gouvernement le mardi 17 mars, les Essonniens doivent limiter au maximum leurs déplacements. Pour être sûr que la quarantaine soit respectée, les mesures ont été renforcées en début de semaine. Il faut désormais limiter la sortie dans un périmètre d’un kilomètre autour de son domicile, pendant une heure maximum et mentionner obligatoirement l’heure de sortie. Pour savoir si vous êtes en règle, une carte virtuelle permet de déterminer les endroits où vous avez le droit de vous déplacer en fonction de votre adresse. Cela concerne les sorties exceptionnelles liées à l’activité physique, à la promenade ou aux besoins des animaux de compagnie.

Comme nous le rappelons depuis le début de la crise, il est interdit de quitter son domicile excepté pour les motifs suivants et en possession d’une attestation dérogatoire :

💻 Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous

forme de télétravail. Attention, une attestation permanente doit être délivrée.

🍳 Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les

activités demeurent autorisées (liste sur gouvernement.fr).

🏥 Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d’une affection de longue durée.

👨‍👩‍👧‍👦 Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants.

🏋‍♀ Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

📜 Convocation judiciaire ou administrative.

📜 Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.