[Coronavirus] De nouvelles mesures pour limiter les déplacements

Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement afin de mieux faire respecter le confinement.

➡ Les sorties pour faire du sport doivent se faire à 1 km de chez soi au maximum et pas plus d’ une heure. Il faut être seul ( un seul adulte avec l’enfant ) et ne sortir qu’une fois par jour.

➡ L’heure de sortie du domicile doit être mentionnée sur l’attestation dérogatoire de déplacement