[Coronavirus] La Poste ferme ses services le 21 mars

Alors que le pays est placé en confinement depuis le mardi 17 mars à midi, certaines professions continuent de travailler pour assurer les services essentiels. Parmi eux, les commerces d’alimentation, les pharmacies, les agents des collectes des déchets ou encore les agents de la Poste. En effet, si certains centres ont déjà baissé leurs rideaux, de nombreux sites continuent d’assurer le tri et la distribution du courrier. Le tout avec une diminution des effectifs due à la garde d’enfants non scolarisés ou aux règles de confinement pour les publics les plus fragiles.

La Poste a donc décidé d’adapter son activité et de limiter l’exposition de ses salariés à la propagation du Coronavirus en fermant exceptionnellement ses bureaux de poste et ses services de tri, de distribution du courrier et du colis le samedi 21 mars. « Afin d’étaler l’activité et d’augmenter les distances entre collègues, des horaires de prise de services décalés et des organisations par roulement sont établis. Pour les facteurs qui sont en tournées, ils pourront se laver régulièrement les mains non seulement dans les sites postaux mais aussi dans les stations-services et chez les buralistes avec lesquels des accords ont été passés« , fait savoir le groupe La Poste dans un communiqué.

A noter que tous les bureaux annexes sont normalement fermés jusqu’à nouvel ordre. Nous vous conseillons de vous tourner vers votre mairie, nombreuses sont celles à diffuser l’information sur leur site Internet.