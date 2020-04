[Coronavirus] La Poste va renforcer ses équipes

Les facteurs et les agents des centres de tri de la Poste font partie des services qui continuent de fonctionner pendant le confinement. Depuis le 30 mars, l’entreprise a adapté son organisation pour respecter les recommandations de la médecine du travail et maintenir l’organisation des tournées : le courrier est désormais distribuer trois jours par semaine, les mercredi, jeudi et vendredi.

Cette semaine, le groupe a annoncé « un renfort de ses équipes pour augmenter progressivement le nombre de jours de distribution de la presse quotidienne, des colis et des courriers, ainsi qu’un renforcement de l’accessibilité de son réseau dans les quartiers prioritaires de la ville et dans les zones rurales« . A partir de ce lundi 6 avril, La Poste va faire appel à 3 000 personnes supplémentaires, avec une montée en puissance progressive sur les semaines suivantes. Sous réserves d’impératifs sanitaires, cette nouvelle organisation devrait permettre :

De distribuer aux abonnés de la presse quotidienne une journée supplémentaire, le lundi ou le mardi, puis, au fur et à mesure, d’assurer cette distribution les lundis et les mardis.

De progressivement distribuer 4 jours par semaine : les colis et le courrier.

De plus, la Poste va ouvrir des bureaux supplémentaires dans les territoires dits Quartiers prioritaires de la ville pendant le versement des prestations sociales.

Pour rappel, une quinzaine de bureaux sont accessibles en Essonne pendant le confinement.