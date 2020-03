[Coronavirus] Quand la télévision remplace l’école !

Confinés à la maison suite à la fermeture de tous les établissements scolaires le lundi 16 mars, les élèves sont contraints de travailler à distance avec l’aide de leurs parents. Et si la télévision les aidait dans leurs révisions ?

Alors que le pays est touché par une crise sanitaire sans précédent, le confinement est de rigueur depuis le mardi 17 mars à midi. Ce qui oblige tous les élèves et étudiants de suivre l’école à distance, le plus souvent avec l’aide de leurs parents.

Afin d’accompagner au mieux les familles, à compter de demain, lundi 23 mars, France 4 modifie sa programmation pour diffuser en direct des cours dispensés par des professeurs de l’Education nationale. Alors tous devant votre écran !

Au programme, du lundi au vendredi :

➡️ 9h – 10h pour les CP – CE1 : 30 min de lecture et 30 min de maths

➡️ 10h – 11h programmes ludo-éducatifs pour les pré-scolaires

➡️ 13h30-14h C’est toujours pas sorcier, notamment pour les 8-12 ans

➡️ 14h – 15h pour les collégiens : 30 min de français – 30 min de maths

➡️ 15h – 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

➡️ 16h – 16h50 La maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 – CM2

Le reste de la journée et les week-end, une programmation ludo-éducative alternant contenus scolaires et programmes plus divertissants sera proposée.