Courson-Monteloup : clap de fin pour le marché

Vendredi 22 avril avait lieu le dernier marché à Courson-Monteloup. Après une baisse de la fréquentation, la mairie a décidé de l’arrêter.

Dire qu’il n’aura tenu qu’un an… Vendredi 22 avril, la place des Tilleuls a accueilli le dernier marché de Courson-Monteloup. Si celui-ci était plus ou moins fréquenté dans ses débuts, les cinq commerçants (une bouchère, un poissonnier, un primeur, un fromager et un vendeur de macarons) peinaient à vendre leurs produits sur la fin. Raison pour laquelle la mairie montelupine a pris la décision de l’arrêter.

« Nous organisions cet événement suite à une demande des habitants […], explique Danièle Artoré, troisième adjointe. C’est la bouchère qui ramène le plus de monde. Quand elle m’a dit qu’elle nous quittait pour aller sur les marchés parisiens, on a décidé de mettre fin. » Pour Florence Veillet, la bouchère, c’est la période post-télétravail obligatoire qui a tout changé : « Pendant le télétravail, les gens prenaient le temps de venir. Depuis la reprise du présentiel, la fréquentation est en baisse […] Je vais aller à Paris, là où les gens achètent. Ici, tout le monde a une voiture et il y a beaucoup de grandes surfaces », explique la commerçante qui précise que cette baisse de chiffre d’affaires n’est pas propre au village puisqu’elle constate la même tendance au marché de Fontenay-les-Briis. « Puis avec la hausse des prix des énergies, on sait que les gens n’ont pas de portefeuille accordéon, donc ils préfèrent les tarifs de la grande distribution. »

L’activité des commerçants continue