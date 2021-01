Covid-19 : 14 centres de vaccination supplémentaires en Essonne à partir de lundi

Mercredi 13 janvier, c’est dans l’enceinte de l’Astral, salle municipale montgeronnaise transformée en centre de vaccination contre la Covid-19, que le préfet de l’Essonne a annoncé l’ouverture d’une dizaine de structures semblables à celle-ci à partir de lundi. Puis trois supplémentaires dès le 25 janvier, de quoi couvrir l’intégralité du département.

Dès lundi 18 janvier, le nombre de personnes amenées à se faire vacciner va grandement augmenter. Alors que la campagne de vaccination contre la Covid-19 a commencé depuis le 5 janvier, celle-ci ne concernait jusqu’ici que les professionnels soignants au sens large (du personnel des hôpitaux aux médecins libéraux), de plus de 50 ans ou présentant des comorbidités, la cible s’élargit à partir de la semaine prochaine aux personnes âgées de plus de 75 ans (en EHPAD et hors EHPAD). Soit environ 80 000 personnes en plus. Afin d’être au rendez-vous, le préfet de l’Essonne a annoncé l’ouverture dès ce lundi de 14 centres de vaccination supplémentaires, en plus donc de ceux déjà opérationnels du Centre hospitalier sud francilien (CHSF), Centre hospitalier Sud Essonne (CHSE), et celui de Longjumeau.

Ce sont donc 11 nouveaux centres de vaccination qui ouvriront leurs portes au public dès lundi. Ces structures médicales se trouveront sur les communes d’Igny, Longjumeau, Gif-sur-Yvette, Athis-Mons, Brunoy, Nozay, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Evry-Courcouronnes, Brétigny-sur-Orge et Dourdan. Le Département pilote aussi depuis cette semaine deux centres de vaccination, l’un à Montgeron et l’autre à Massy. Trois autres centres doivent voir le jour lundi 25 janvier dans les villes de Cerny, Limours et Arpajon (voir photo ci-dessous).