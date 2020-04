[Covid-19] Comment bien fabriquer son masque ?

Parmi les mesures qui pourraient être appliquées à la fin du confinement, la question du port du masque est sur toutes les lèvres. Cette semaine, Le Républicain vous propose un tutoriel pour fabriquer votre masque en tissu. (Photos CityPresse)

Avant de débuter, munissez-vous d’une feuille de papier, d’un tissu standard, d’un tissu en coton, d’une aiguille et de fil, de ciseaux et d’épingles, d’élastiques (ou des cordons, rubans, vieux lacets ou anciens collants). Attention, ce masque ne fait que retenir les postillons et filtrer l’air, il ne remplace pas un masque FFP2 ! Il faut le laver après chaque utilisation au savon ou lessive classique à 60°C minimum.

Etape 1 : reproduire le gabarit ci-contre sur une feuille de papier. Adapter les longueurs à la taille du visage.

Etape 2 : Dans le tissu standard, couper deux morceaux à 1 cm autour du gabarit. Reproduisez la même chose pour le tissu en coton.

Etape 3 : Coudre ensemble les deux morceaux de chaque tissu, par leurs côtés arrondis.

Etape 4 : Superposer les deux tissus et coudre le contour en laissant les côtés ouverts.

Etape 5 : Retourner les tissus pour cacher les coutures.