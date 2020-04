[Covid-19] Des lapins en chocolat pour soutenir les soignants

Un geste à la fois gourmand et solidaire. Pour soutenir les soignants et les médecins de ville, des habitantes se sont associées à la boulangerie saint-michelloise JSC Moreira pour confectionner un lapin en chocolat… en forme de docteur.

A l’instar de tous les Essonniens, Nathalie Caubet est contrainte de rester à son domicile pour respecter les mesures sanitaires imposées par le gouvernement. Mais la Saint-Michelloise veut se rendre utile pour soutenir le personnel soignant. Et c’est en discutant avec son médecin traitant qu’une idée lui est venue… « Cette période est difficile pour tout le monde, notamment pour les soignants qui sont en première ligne. Comme je n’ai pas de masques ni de gants à leur offrir, je voulais un autre moyen pour les remercier de leur engagement. Avec l’arrivée de Pâques, j’ai pensé à un lapin en chocolat avec l’apparence d’un docteur », confie Nathalie Caubet. Avec une amie, Patricia, elles en parlent à Sonia, qui travaille à la boulangerie JSC Moreira, installée sur la commune de Saint-Michel-sur-Orge. Elles imaginent alors le petit lapin en chocolat avec des accessoires médicaux en pâte à sucre. Le tout premier a été distribué au médecin généraliste de Nathalie, Sandrine Vacher, le lundi 6 avril.

Afin d’aller encore plus loin, les amies ont lancé une cagnotte Leetchi pour offrir un lapin en chocolat (d’une valeur de 27 euros) aux dix médecins de la ville et à leurs secrétaires médicales : « car elles aussi sont mobilisées pour planifier les rendez-vous et les télé-consultations ». A peine démarrée, la cagnotte a réuni 320 euros en une journée ! Certains participants ont offert des sommes importantes pour faire des dons aux personnels des hôpitaux. «Le maire du Plessis-Pâté, Sylvain Tanguy, s’est déjà associé à notre opération en commandant des « lapins docteurs » pour les soignants de sa commune. C’est magnifique, nous aimerions tant que ces lapins parcourent la France ! », espère Nathalie, rêveuse.

Si l’opération va perdurer pendant l’intégralité du confinement, les lapins en chocolat seront livrés progressivement tout en respectant les gestes barrières.