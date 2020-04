[Covid-19] Le Département va fournir un masque à chaque Essonnien

Le Conseil départemental prépare le déconfinement : 1,5 million de masques en tissus devraient être distribués à partir du 11 mai.

Bien que la question du port du masque obligatoire soit toujours en suspend, les collectivités anticipent les mesures qui pourront être appliquées dès le 11 mai. C’est notamment le cas du Conseil départemental de l’Essonne, qui a commandé 1,5 million de masques en tissus auprès d’un fabricant textile français dont le prototype a été testé par la Direction Générale des Armées.

La collectivité a également passé commande via sa centrale d’achat de 750 000 masques lavables et 500 000 jetables pour les EPCI et leurs communes. « C’est une démarche collective et solidaire. Le port d’un masque de protection sera fortement recommandé voire obligatoire pour continuer de protéger la population du Covid-19 une fois le déconfinement entamé. En l’absence d’indication précise de l’Etat, nous avons fait le choix en Essonne d’une couverture universelle pour chaque habitant, sans distinction de public et en dépit de son coût financier assumé par le Département. Protéger nos concitoyens, accompagner les territoires, c’est essentiel » , fait savoir François Durovray, président du Département, dans un communiqué.

Des collectivités et des villes ont également commandé plusieurs masques pour leurs administrés. C’est notamment le cas du Val d’Yerres Val de Seine ou encore du Pays de Limours. Les masques lavables devraient être distribués dans les boîtes aux lettres durant le mois de mai.