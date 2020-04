[Covid-19] Le site Amazon de Brétigny-sur-Orge cesse son activité

Des salariés agglutinés et aucune protection : ces images filmées dans un entrepôt d’Amazon France ont fait le tour des chaines de télévision et des réseaux sociaux. Suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril, le géant du e-commerce a décidé de suspendre ses activités dès aujourd’hui. Les sites sont désormais fermés pour cinq jours.

Installé depuis août 2019 sur l’ancienne base aérienne, le site Amazon de Brétigny-sur-Orge a cessé son activité aujourd’hui. A l’instar des autres centres implantés en France, la plateforme est fermée pour au moins cinq jours, suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril. La justice a en effet ordonné au géant américain de limiter ses livraisons aux produits essentiels tant que les risques sanitaires n’auront pas été évalués dans les entrepôts. En effet, au début du confinement, des images montraient que les gestes barrière n’étaient pas respectés et que les salariés travaillaient sans protection. Et si l’entreprise ne respecte pas cette injonction, elle s’expose à une amende d’un million d’euros par jour… et par infraction constatée.

Des commandes enregistrées et honorées ⤵

« Le risque de contrevenir à la décision était trop élevé. Cette semaine, nous demanderons aux employés de nos centres de distribution de rester chez eux. Nous restons perplexes quant à la décision rendue par le tribunal, malgré les preuves concrètes apportées sur les mesures de sécurité que nous avons mises en œuvre, et faisons appel de cette décision. Nous continuerons à servir nos clients en France au travers des entreprises indépendantes qui vendent sur Amazon, et grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial« , fait savoir le groupe Amazon France dans un communiqué. Car si le leader du e-commerce ne peut plus vendre ses produits, les commandes ne sont pas pour autant suspendues ! En plus d’être toujours enregistrées, elles seront assurées par les vendeurs tiers du site. En effet, de nombreux produits proposés sur le site Internet sont directement envoyés par des TPE ou PME françaises.