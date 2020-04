[Covid-19] Le site Amazon de Brétigny-sur-Orge prolonge sa fermeture

Suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre, le géant du e-commerce avait décidé de suspendre les activités de tout ses sites en France dès le 16 avril. Alors que les entrepôts devaient rouvrir le mardi 21 avril, Amazon a annoncé hier que l’activité était arrêtée jusqu’au mercredi 22 avril inclus.

Installé depuis août 2019 sur l’ancienne base aérienne, le site Amazon de Brétigny-sur-Orge avait cessé son activité le jeudi 16 avril à midi. Cette fermeture de tous les entrepôts présents sur le sol français résultait d’une décision de justice : le mardi 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné au géant américain de limiter ses livraisons aux produits essentiels tant que les risques sanitaires n’auront pas été évalués dans les entrepôts. En effet, au début du confinement, des images montraient que les gestes barrière n’étaient pas respectés et que les salariés travaillaient sans protection. Et si l’entreprise ne respecte pas cette injonction, elle s’expose à une amende d’un million d’euros par jour… et par infraction constatée.

Suite à cette injonction, Amazon France avait annoncé que les sites seraient fermés jusqu’au 20 avril inclus, le temps de mettre en place des dispositifs sanitaires correspondant au bon respect des gestes barrières. Dans un communiqué adressé le dimanche 19 avril, la direction a confié que les salariés resteront encore chez eux jusqu’au 22 avril inclus : « Nous restons perplexes face à la décision du Tribunal de Nanterre rendue la semaine dernière et nous attendons avec intérêt que notre appel soit entendu mardi 21 avril. Nous maintenons temporairement la suspension de l’activité de nos centres de distribution français.«