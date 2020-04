[Covid-19] Les bons d’essence élargis au personnel des Ehpad

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, les gestes de solidarité et de soutien se multiplient envers les personnels soignants. Ainsi, le 23 mars, le groupe Total a mis à leur disposition des bons d’essence valables dans ses stations-services. Or, l’offre concernait uniquement les établissements référencés par le ministère des Solidarités et de la Santé, car rattachés à un centre hospitalier. François Guy Trébulle, maire de Verrières-le-Buisson, et Vincent Delahaye, sénateur de l’Essonne, se sont mobilisés pour que les Ehpad bénéficient aussi de ces bons.

En effet, l’établissement pour personnes âgées Léon-Maugé, à Verrières, s’était vu refuser sa demande. Alerté, le maire a adressé le 27 mars un courrier à Total « afin de solliciter une révision des conditions d’attribution de ces bons dans le but de les ouvrir également aux personnels réquisitionnés des Ehpad dans le cadre de leurs missions actuelles. François Guy Trébulle a rappelé que si le virus touchait toutes les couches de

la population, les personnes âgées constituaient un public particulièrement à risque, nécessitant par conséquent une surveillance accrue. Aussi, les personnels des Ehpad étaient soumis une obligation de service évidente et pour une part d’entre eux, n’avaient d’autre choix que d’utiliser leur véhicule personnel, et à leurs frais, pour rejoindre leur lieu de travail« , a détaillé la municipalité dans un communiqué de presse.

Prévenu par le maire de Verrières-le-Buisson, Vincent Delahaye, sénateur de l’Essonne et vice-président du Sénat, a tenu à appuyer la démarche en adressant, à son tour, une demande similaire à la direction de l’entreprise. Une mobilisation qui a porté ses fruits puisque le 1er avril, le groupe Total « a fait savoir qu’il décidait d’élargir son offre de bons d’essence aux personnels mobilisés des maisons de retraite« .