[Covid-19] Magic Lemp a développé une plateforme logistique gratuite pour les hôpitaux

Quand l’intelligence artificielle se met au service des soignants pour combattre le Covid-19, ça donne ça : une plateforme pour suivre en temps réel les données des hôpitaux. Cet outil a été développé par la start-up Magic Lemp, issue de la pépinière d’entreprise Wipse de Paris-Saclay.

En première ligne pour affronter la crise sanitaire actuelle, les soignants ont plus que jamais besoin de soutien. Afin de contribuer à l’effort national en mettant l’intelligence artificielle au service de la médecine, la start-up Magic Lemp a développé une plateforme logistique pour répertorier l’état des ressources des hôpitaux: que cela soit pour la gestion du matériel (respirateurs, matériel de protection…), des places disponibles mais aussi pour aider aux pronostics et à l’établissement des protocoles de réanimation. Opérationnel et mis en place gracieusement, Covid-Data permet de suivre les données en temps réel sur l’ensemble du territoire.