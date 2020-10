Covid-19 : Un couvre-feu pour la région Ile-de-France

Alors que l’épidémie de Coronavirus continue d’évoluer dans le pays, le président de la République a présenté les nouvelles mesures à respecter. Parmi elles, la mise en place d’un couvre-feu pour certaines régions, dont l’Ile-de-France et l’Essonne.

De nombreuses activités vont être remises en cause : spectacles, sorties, rencontres sportives et bien d’autres. Durant son allocution ce mercredi 14 octobre à la télévision, Emmanuel Macron a annoncé la mise en place d’un couvre-feu pour huit métropoles. Ainsi, à partir de samedi à minuit, l’Ile-de-France, dont le département de l’Essonne, sera soumise à une restriction de sortie entre 21h et 6h du matin. Selon le président de la République, une attestation dérogatoire permettra de circuler en dehors de ces horaires et de prendre les transports en commun.