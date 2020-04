[Covid-19] Une aire de repos installée pour les routiers à Bondoufle

Depuis le début de la crise sanitaire du Coronavirus, de nombreuses professions sont mobilisées. Parmi elles, les conducteurs de poids-lourds notamment pour approvisionner quotidiennement les commerces. Pour les soutenir, la région Ile-de-France a ouvert des aires de repos sur son territoire.

Ils sont aussi en première ligne. Pour soutenir les routiers durant la crise du Covid-19, la région Ile-de-France a installé quatre aires de repos sur le territoire depuis le lundi 20 avril. L’une d’entre elles se trouve à Bondoufle, dans le gymnase Gaston-Barret (rue Georges-Pompidou) avec des parkings à proximité. Cet espace sera ouvert tous les jours de 8h à 22h.

Ces lieux ont été identifiés avec la fédération nationale des transporteurs routiers et les maires des villes concernées pour correspondre aux trajets empruntés par les conducteurs. « Il s’agit de gymnases ou d’internat de lycées qui offrent une aire de stationnement, accessible pour des poids-lourds, et un accès à des douches et WC pour prendre un temps de repos. La Région a également mis à disposition de la 65 000 masques pour aider à l’équipement des chauffeurs routiers particulièrement exposés pendant cette crise » , fait savoir la Région dans un communiqué.