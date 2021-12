Créatrices d’avenir : l’Essonnienne Marie Cambot remporte le trophée innovation

La cérémonie de remise de prix était organisée hier, jeudi 2 septembre à l’hôtel de la Région Ile-de-France. Parmi les six gagnantes se trouve Marie Cambot, qui a grandi à Verrières-le-Buisson. Depuis 2016, celle-ci développe des outils de diagnostique de la drépanocytose.

450 candidatures, 15 finalistes sélectionnées et six gagnantes pour le concours Créatrices d’avenir. A l’issue de la cérémonie qui s’est tenue dans la soirée du jeudi 2 septembre, Marie Cambot, qui portait les couleurs de l’Essonne, a remporté le trophée de la catégorie innovation. L’occasion de mettre la lumière sur sa société Innovhem, basée au Genopole à Evry-Courcouronnes.

La drépanocytose, maladie génétique héréditaire touchant les globules rouges, compte près de 10 000 cas en Ile-de-France. Peu connue, elle est pourtant la première maladie génétique dans le monde. Depuis 2016, celle qui a grandi à Verrières-le-Buisson œuvre à améliorer sa prise en charge. « Nous développons des outils de diagnostique qui permettent de connaître sa sévérité et son évolution à moyen et long terme », explique celle qui a un doctorat en biologie humaine. Outils très importants quand on sait que « même s’il existe des traitements, les docteurs ne disposent d’aucun moyen pour suivre leur efficacité et définir la gravité de la maladie ». Diminution de transport de l’oxygène, anémie, crises vaso-occlusives, atteintes cardiaques, rénales, oculaires… Les conséquences de cette maladie sont très nombreuses.

Passionnée par les globules rouges