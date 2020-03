Cyclisme : Les coureurs ont trouvé la parade à l’ennui grâce à l’application Zwift

De nombreux coureurs essonniens utilisent l’application Zwift relié à leur home-trainer pour continuer de s’entraîner de leur domicile.

Privés de course et de sortie, les cyclistes continuent malgré tout de s’entraîner et courir en cette période de confinement. Bon nombre de coureurs ont trouvé une alternative en roulant sur home-trainer via l’application Zwift. « J’utilise Zwift depuis le début de l’année, car avec les conditions climatiques, ce n’était pas toujours simple d’aller rouler. On retrouve beaucoup de coureurs sur cette application, aussi bien des amateurs que des professionnels comme Thibaut Pinot », détaille Julien Amblat, qui retrouve notamment en virtuel ses coéquipiers du VC Etampes, Nicolas Bittel et Nicolas Mercier, également présents sur certaines compétitions mises en place sur des « maps » différentes aux quatre coins du monde. « A l’heure actuelle, nous avons 1,5 millions de comptes créés sur notre réseau. Zwift est une plateforme qui permet de s’entraîner chez soi en étant connecté avec les cyclistes du monde entier. Le home-trainer envoie les données à l’application pour faire bouger l’avatar dans le monde virtuel, en live, avec tous les utilisateurs », explique l’ancien coureur du VC Savigny-sur-Orge, Quentin Lafaye, social media manager chez Zwift.

Si une manche de coupe du monde de e-cyclisme avait été organisée au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines en septembre 2017, l’Union cycliste internationale (UCI) travaille avec Zwift dans le but de fonder une nouvelle discipline appelée cycling E-sports, dont un championnat du monde devrait se disputer cette année. « C’est une super opportunité pour le futur du vélo », se félicite Quentin Lafaye.

Loïc Manceau