Dakar 2022 : Une nouvelle aventure pour le Saint-Chéronnais Marc Douton

Vainqueur l’an dernier du premier Dakar Classic avec un buggy Sunhill de 1979, Marc Douton (48 ans) revient sur les pistes du désert saoudien au volant d’une Porsche 911 de 1986 complètement restaurée.

8 375 km dont 4 258 km d’épreuves spéciales répartis sur douze étapes. C’est le copieux menu que les 144 équipages du Dakar Classic vont devoir avaler à partir d’aujourd’hui (ndlr : samedi 1er janvier 2022) en Arabie Saoudite. Marc Douton sera de l’aventure avec l’étiquette d’homme à battre. Installé à Saint-Chéron depuis quelques mois, cet ingénieur support technique sur les Falcon de Dassault Aviation a en effet remporté, l’an passé, la première édition de ce « Dakar rétro » au volant d’un buggy Sunhill – du nom de son créateur – qui avait disputé le premier Paris-Dakar en 1979. « Quand on a racheté le buggy avec mon co-pilote, Emilien Etienne, c’était une épave. On a confié sa restauration à Jérémy Athimon, le gérant du garage Nantes Prestige Autos. Il lui a fallu 700 heures de travail pour le reconstruire et le fiabiliser intégralement », rappelle Marc Douton (48 ans), qui n’a d’ailleurs connu aucun souci mécanique durant les deux semaines de course : « Même pas une crevaison ou un ensablement. C’était presque des vacances après ce qu’on a vécu au cours des mois qui ont précédé l’épreuve. »

Une course basée sur la régularité

Entre les recherches de sponsors en pleine pandémie de Covid alors qu’il vit à Mombay (Inde) à 6 000 km de la France, les menaces d’annulation de l’épreuve en dernière minute et un petit accident corporel la veille du départ, Marc Douton a bien cru ne pas pouvoir disputer ce premier Dakar Classic. Une course basée sur la régularité, avec un peu de navigation, qui se déroule en parallèle de l’épreuve phare dans laquelle ne sont autorisés que des véhicules — autos et camions — ayant déjà participé au Dakar avant 2000. Cette année, on retrouvera des Lada Niva, des Mitsubishi Pajero, des Range Rover, des Toyota Land Cruiser, des Mercedes et des Porsche 911 deux roues motrices comme celle que pilotera Marc Douton aux côtés de son nouveau co-pilote Jérémy Athimon. Mais l’équipage NPA – Wurth Modyf qui portera le numéro 700 samedi au départ de Djeddah est bien conscient qu’il sera difficile de rééditer la performance de l’an passé. La concurrence sera plus forte avec la présence de 144 véhicules, contre 24 en 2021, dont certains qui ont gagné le Dakar. « On y va pour se faire plaisir sans se faire mal et on espère aller au bout », confie Marc Douton. L’arrivée est prévue le 14 janvier sur les rives de la Mer Rouge.

Aymeric Fourel

• Suivez l’équipage #700 sur Instagram : @npa_wurth_modyf

• Retrouvez l’intégralité de l’article dans Le Républicain du 30 décembre 2021