Dans le Sud-Essonne, des vols de câbles en cuivre coupent Internet

Les deux communes de D’Huison-Longueville et Mondeville ont

été touchées par des vols de câble de cuivre, coupant les connexions ADSL des habitants.

Si le Département de l’Essonne a déployé la fibre optique sur l’ensemble du territoire rural, tous les habitants ne sont pas encore connectés, et nombreux sont ceux qui dé-

pendent des anciens câbles de cuivre pour accéder à Internet.

Le 20 juin, c’est à Mondeville que le méfait a eu lieu, im-

pactant 240 foyers, tous opérateurs confondus. Le 2 juillet, c’est à D’Huison-Longueville qu’un autre vol a eu lieu, impactant 426 foyers du village, mais également des communes voisines de Cerny et Orveau.

Si à chaque fois, les équipes d’Orange interviennent très ra-

pidement, il leur faut pouvoir rétablir les branchements dans

les règles de l’art, ce qui n’est pas toujours facile, car ces vols s’accompagnent de manière inhérente de dégradations.

Cela nécessite également de disposer du matériel pour reconnecter la liaison cuivre. Pas évident quand plusieurs centaines de mètres de câbles sont nécessaires. Il en a fallu ainsi 600m à D’Huison-Longueville.

A Mondeville, le service a été rétabli en 48 à 72h. A D’hui-

son-Longueville, Cerny et Orveau, le rétablissement total des services est intervenu le 8 juillet.

« Concernant ce type de vandalisme, Orange est victime et subit un triple préjudice : d’image, matériel et financier. Ses clients

sont pénalisés. Orange dépose plainte à chaque fois que ce

type de méfaits a lieu. Nous coopérons très étroitement avec les brigades et services de gendarmerie. On ne peut en dire

d’avantage sachant que des enquêtes sont en cours », explique-t-on chez Orange.

Une chose est certaine cependant, le quotidien des habitants a été fortement perturbé par ces coupures d’un service qui fait aujourd’hui partie du confort minimal du quotidien.