Dans les coulisses de la 6e édition du Tremplin musical du Rack’am de Brétigny-sur-Orge

A quelques jours de la diffusion de la finale du Tremplin musical du Rack’am, le samedi 30 janvier à 20 heures, le Républicain vous propose d’entrer dans les coulisses du tournage de l’événement, qui s’est déroulé une semaine plus tôt.

A peu de choses près, on se croirait revenus dans le monde d’avant. Sur la scène du Rack’am, éclairée comme à ses plus belles heures, les instruments sont prêts. Guitares et batterie attendent patiemment leurs musiciens, promesse d’un concert énergique. En attendant la fin du discours inaugural de Nicolas Méary, maire de Brétigny-sur-Orge, une bande de garçons vaque à ses occupations dans la petite loge qui jouxte la salle principale. Ils forment trois groupes : Saturday Afternoon, Iris et Toan’co. Après de longs mois sans arpenter la moindre scène, l’heure est venue pour eux de faire vibrer à nouveau une salle de spectacle. Ce sera donc celle du Rack’am et l’enjeu est important pour ces groupes locaux : une place de lauréat de la sixième édition du Tremplin Musical de l’institution Brétignolaise.

Pour se rendre compte des malheureux effets de la crise sanitaire, ce n’est donc pas vers la scène qu’il faut se tourner, mais vers le public. Au premier rang, en lieu et place des habituels amateurs de pogos, quatre caméras. Charge à elles (et aux techniciens qui les manient) de capter au mieux le spectacle, qui sera diffusé samedi 30 janvier à partir de 20h sur la page Facebook du Rack’am. Un peu plus loin, le jury composé d’élus de la municipalité, de membres de l’équipe de la salle de concert et du service jeunesse tiennent lieu d’audience « physique » pour les artistes. Après quelques minutes de derniers réglages sonores et vidéo, les réjouissances peuvent commencer. « Action ».