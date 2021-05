Découvrez la programmation d’Essonne en Scène

La nouvelle édition du festival aura lieu du 3 au 5 septembre au domaine départemental de Chamarande. Des talents essonniens se produiront aux côtés de grands artistes de la chanson française.

Les premiers noms viennent d’être dévoilés ! Pour cette nouvelle édition du festival Essonne en Scène, qui se déroulera les 3, 4 et 5 septembre, le domaine départemental de Chamarande accueillera Vianney, Jean-Louis Aubert (ancien membre du groupe Téléphone puis des Insus), Claudio Capéo et Suzane.

Si la programmation complète ne sera dévoilée que le 9 juin prochain, en même temps que l’ouverture de la billetterie, nul doute que ces premières têtes d’affiche séduiront les spectateurs ! Mais comme aime le répéter François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne, organisateur du festival en partenariat avec les Francofolies, « Essonne en Scène ne se limite pas à ses musiciens bien connus du grand public« . C’est pourquoi six talents essonniens ont été sélectionnés pour se produire sur scène : Carole Pelé, Cheshire, Dandyguel, For, Ghinza et Turfu. « Ils auraient dû jouer l’année passée mais nous avons été contraints d’annuler le festival à cause des restrictions sanitaires liées à la Covid-19. C’était donc important qu’ils puissent monter sur scène cette année« , précise Aurélie Gros, vice-présidente du Conseil départemental en charge de la culture.