Essonne : découvrez les quatre candidats essonniens à l’élection de Mister France Ile-de-France

Les votes pour élire Mister France Ile-de-France sont en cours. La cérémonie a lieu le 24 novembre, quatre Essonniens sont en lice.



Qui succédera à Rémi Ducrocq, Mister France Ile-de-France 2023 pour porter haut les couleurs de la région cette année ?

Fin novembre, les habitants de la région Ile-de-France vont élire leur nouveau représentant masculin. La cérémonie est organisée le dimanche 24 novembre dans la salle de spectacle Le Scarabée à La Verrière, dans les Yvelines. Cette compétition combine charme, élégance et engagement personnel pour des hommes âgés de 18 à 30 ans.



Sur 70 candidatures reçues par le Comité Mister France d’Ile-de-France, 14 ont été retenues dont quatre du département de l’Essonne : Arno Consil (22 ans, 1m86), Johnatan Giacalone (26 ans, 1m82), Mehdi Tuillier (22 ans, 1m78) et Volkan Cosar (28 ans, 1m78). Depuis le jeudi 24 octobre, il est possible de voter pour son ou ses candidats favoris sur Hello Asso (vote en ligne au prix de 75 centimes d’euros enregistré du 24 octobre 20h au 23 novembre 23h59). Le vote du public compte en partie dans la note finale. Les candidats sont jugés en amont sur un test de culture générale et sur leur comportement durant la préparation, ainsi que sur leur présence scénique et leur élocution le jour-J.



Le rêve d’un titre prestigieux



Ils ont tous l’objectif de décrocher le titre de Mister Île-de-France pour représenter leur région lors du concours national Mister France, programmé le samedi 25 janvier 2025 au théâtre André-Malreaux à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine.

Après une première étape de sélection de la part du Comité Mister France Ile-de-France, les candidats se sont lancés dans une préparation intensive avec des sessions photo et des ateliers de préparation en vue de la cérémonie d’élection. Chaque samedi, ils répètent en groupe pour peaufiner leur démarche, gagner en assurance, et travailler les chorégraphies des cinq défilés.



Un concours au-delà des apparences



Le concours Mister France, créé en 1984 sous le nom de “Monsieur France” et rebaptisé en 1993, a évolué pour devenir plus qu’un concours de beauté : « C’est une aventure humaine, où les candidats sont accompagnés par des experts bénévoles de la mode et du spectacle dans un esprit bienveillant et pédagogique. » Les valeurs portent sur le développement personnel, le dépassement de soi et les rencontres enrichissantes pour tous les candidats.



En 2023, la cérémonie a eu lieu à Villabé. Cette année, l’événement aura lieu du côté des Yvelines. Les billets sont disponibles en prévente jusqu’à la veille de l’événement, entre 19 et 23 euros sur la plateforme en ligne Hello Asso.

Découvrez Arno, Johnatan, Mehdi et Volkan



Arno Consil, 22 ans

Crédit photo : Dimitri SYMEONIDIS / Comité Mister France Ile-de-France



Arno Consil est passionné d’aéronautique et se forme au métier de mécanicien de maintenance pour avions au sein de la société IGO Solutions à l’aéroport d’Orly. Il allie travail et passion du voyage avec des destinations qui en font rêver plus d’un, comme Dubaï, New York, Tokyo et Bali.

Arno est un fervent adepte du sport, il a l’esprit de compétition. Ancien joueur de handball pendant huit ans, il consacre aujourd’hui son énergie à la musculation, une discipline qu’il pratique avec assiduité depuis trois ans. Ce mode de vie lui permet de repousser ses limites et de rêver grand. Pour le week-end de la Toussaint, il part en randonnée Mont-Blanc, du côté suisse, avec ses amis. Le jeune homme originaire d’Epinay-sur-Orge est également modèle photo.



Johnatan Giacalone, 26 ans

Crédit photo : Dimitri SYMEONIDIS / Comité Mister France Ile-de-France



Johnatan Giacalone incarne l’ouverture d’esprit et la passion du voyage : en cinq ans, il a exploré plus de vingt pays, de l’Australie au Canada en passant par la Nouvelle-Zélande, pour se nourrir des différentes cultures et perfectionner son anglais. Son dynamisme l’a mené au cours de ses périples à occuper des petits boulots comme vendeur et livreur. Créateur de contenu, Johnatan est aussi modèle photo. Ce qu’il préfère, ce sont les randonnées, le football et la musculation, discipline qu’il pratique depuis 10 ans maintenant. Le jeune homme originaire de Chilly-Mazarin adopte un mode de vie sain et équilibré avec une routine organisée au carré pour être en bonne santé, mentale et physique. Revenu en France en juillet dernier, il se prépare déjà à repartir pour de nouvelles aventures.



Mehdi Tuillier, 22 ans

Crédit photo : Dimitri SYMEONIDIS / Comité Mister France Ile-de-France



Mehdi Tuillier, originaire de Brétigny-sur-Orge et résidant à Angerville depuis 15 ans, fait du sport bien plus qu’une activité : c’est un véritable mode de vie. Animateur à l’Ile de Loisirs d’Étampes, il a eu l’honneur de vivre le passage de la Flamme olympique, un moment d’émotion pour ce passionné de sport. Mehdi Tuillier inspire les jeunes du sud de l’Essonne à se dépasser chaque jour, que ce soit à vélo, au basketball, ou au football, sa passion de toujours. Pour lui, l’activité physique est une thérapie, un moyen de se sentir bien et de transmettre des valeurs positives. Son énergie communicative se reflète dans son travail, où il arrive chaque matin avec le sourire et en chanson, prêt à partager son esprit sportif auprès de la jeunesse.



Volkan Cosar, 28 ans

Crédit photo : Dimitri SYMEONIDIS / Comité Mister France Ile-de-France



Volkan Cosar ne déroge pas à la règle, il est aussi un grand sportif. Le jeune homme, originaire de Sainte-Geneviève-des-Bois, est un passionné de sport et un adepte de crossfit. Cinq fois par semaine, il se dépasse aux côtés de son équipe. Dans cet effort collectif, il trouve une source de motivation et de discipline. En parallèle de sa passion, Volkan Cosar est conseiller financier en banque, un rôle où il met ses compétences au service des autres.

Le dimanche, il dédie son temps à ceux qui comptent le plus pour lui : sa famille, et en particulier ses deux petits frères avec qui il partage de précieux moments. Avec ce mode de vie, le candidat allie esprit d’équipe, dynamisme et sens de la famille.