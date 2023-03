Dépistage gratuit et sans-rendez-vous des maladies du rein le 8 mars en Essonne

Dans le cadre de la semaine nationale du Rein, du 4 au 11 mars 2023, l’association France Rein encourage le dépistage des maladies rénales avec des professionnels de santé implantés près de chez soi. Le mercredi 8 mars, le centre de dialyse Nephrocare d’Etampes organise un stand au Service d’information Jeunesse d’Etampes.

Les reins sont essentiels à la vie. Ces organes vitaux assurent l’élimination des déchets toxiques dans le sang et les évacue dans l’urine.

Le centre de dialyse Nephrocare d’Etampes s’associe à l’association France Rein pour la semaine nationale du rein, organisée cette année du 4 au 11 mars. L’objectif de ces huit jours de mobilisation est d’informer et de sensibiliser le grand public sur les maladies rénales. Une personne sur dix en France est concernée. A Etampes, le rendez-vous est donné aux Essonniens le mercredi 8 mars.

De 10 heures à 12h30 et de 14 heures à 16 heures, Nephrocare d’Etampes sera installé au SIJE, le Service d’information Jeunesse d’Etampes. Chaque visiteur pourra repartir avec un dépliant « Protégeons nos reins » et effectuer un dépistage sans rendez-vous, anonyme et gratuit par bandelette urinaire. Il est conseillé de venir après avoir bu de l’eau pour avoir plus de facilité à se rendre aux toilettes. Les professionnels de santé sur place auront des bouteilles d’eau à disposition si nécessaire. Le résultat est transmis au médecin traitant afin d’avoir un suivi médical.