Dernières heures pour participer à Essonne en Scène

Vous êtes musiciens et vous rêvez de vous produire sur scène ? N’hésitez plus, il vous reste seulement quelques heures pour candidater à Essonne en Scène. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le samedi 15 février.

A l’occasion de la deuxième édition du festival Essonne en Scène, qui aura lieu du 26 au 28 juin à Chamarande, les organisateurs recherchent de jeunes talents essonniens pour ouvrir les trois journées de concert. En effet, les musiciens qui veulent se lancer dans l’aventure seront sélectionnés par un jury composé notamment du directeur artistique des Francofolies et de professionnels essonniens des musiques actuelles, qui se réunira fin février 2020.

Pour participer, il suffit de télécharger le dossier de candidature et de le déposer avant demain, samedi 15 février. L’occasion de monter sur scène avant de grands noms de la chanson française : -M-, Christophe Maé ou encore Roméo Elvis.