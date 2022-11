Des Boîtes de Noël à récolter en Essonne à partir du 15 novembre

L’opération des boîtes de Noël pour les personnes les plus démunies reprend du service du 15 novembre au 12 décembre.

Première année : 680 boîtes, deuxième année : 1 800, combien pour 2022 ? Un collectif de lutins essonniens récolte des boîtes de Noël à destination des enfants, des femmes et des hommes dans le besoin.

L’année dernière, l’opération pouvait compter sur 70 points de collecte sur le département. Pour ce Noël, ce sont 120 lieux qui sont référencés, y compris les écoles partenaires où les associations de parents d’élèves se mobilisent. La collecte démarre officiellement le mardi 15 novembre, mais des sociétés ont déjà commencé à rassembler de jolis boîtes face à la motivation des employés et des clients.

Il est conseillé d’utiliser une boîte à chaussures, hors bottes. A mettre dedans : un vêtement chaud (bonnet, chaussettes, écharpe, gants, plaid, pull), un produit d’hygiène (brosse à dent, dentifrice, déodorant, savon, shampoing, serviettes périodiques), un jeu (livre à lire ou de mots croisés, jeu de cartes), une gourmandise (bonbons, chocolats, gâteaux secs) et un mot doux (poème, lettre). La boîte est à emballer avec du papier cadeau de manière à ce que les bénévoles puissent ouvrir et vérifier le contenu ou à décorer et scotcher. Pensez à spécifier sur la boîte si elle s’adresse à un enfant, une femme ou un homme !

Les dons iront aux Restos du cœur de Brétigny-sur-Orge, Corbeil-Essonnes et Evry-Courcouronnes, la Croix-Rouge de Limours, le Secours catholique de Palaiseau et Gif-sur-Yvette, Action Froid et Arc’cœurs à Arcueil.

• Renseignements sur la page Facebook : « Boîte de Noël 2022 Essonne »