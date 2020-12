Des boîtes de Noël pour les plus démunis remplies par des lycéens d’Etampes

Des boîtes de Noël pour les plus démunis remplies par des lycéens...

Quinze élèves en classe de terminale au lycée Geoffroy-Saint-Hilaire ont réalisé leur stage au sein de leur établissement pour mettre au point l’opération « Boîtes de Noël ».

Tous les matins, des lycéens installent des stands dans le hall du lycée Geoffroy-Saint-Hilaire pour récolter des dons auprès de leurs camarades et professeurs. De 10h20 à 10h35, le temps de la récréation du matin, le groupe se mobilise pour la première édition des « Boîtes de Noël ». Elles seront distribuées aux personnes les plus démunies en Essonne dès le 15 décembre avec l’association partenaire Action, Partage et Solidarité située à Pussay.

« Les lycéens se sont montrés très investis, ils ont fait leur propre communication », souligne Géraldine Patard, présidente de l’association. L’information a été relayée auprès de plus de 2 000 personnes via internet : élèves, parents et personnel du lycée.