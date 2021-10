Des contes sur le Gâtinais écrits par un passionné d’Histoire à Boutigny-sur-Essonne

Le conseiller municipal de Boutigny-sur-Essonne Pierre Gérard publie un livre où il raconte des histoires autour des 80 communes du parc.

« Le Gâtinais est une région magnifique qui mérite d’être mieux connue », confie Pierre Gérard. Ce passionné d’Histoire de 71 ans a fondé l’association Boutigny Histoire et Patrimoine en 2008.

Depuis son plus jeune âge, il écrit des poèmes. Au fil de sa vie, des romans et des contes historiés. Le conseiller municipal à Boutigny-sur-Essonne se rattache à l’histoire de chaque village pour raconter une histoire mêlant fable et mystère. « J’ai parcouru les 80 communes, soit à pieds, à vélo ou bien en voiture, souligne-t-il. J’ai besoin de voir et j’ai toujours eu envie de partager et de faire ressentir aux lecteurs ce que j’ai pu vivre sur place. »