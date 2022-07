Des seniors en séance de yoga adapté avec Véronique de Villèle de Gym Tonic

Vendredi 8 juillet, Véronique de Villèle, une des anciennes animatrices de l’émission Gym Tonic, animait un cours de yoga à la villa Beausoleil de Montgeron.

Véronique et Davina. Le duo vous évoque peut-être des images de femmes en justaucorps aux couleurs vives. Chaque dimanche matin entre 1980 et 1987, le rendez-vous de remise en forme était suivi par près de 12 millions de téléspectateurs sur Antenne 2. Alors qu’ils la voyaient à travers leur écran, les résidents de la Villa Beausoleil, une résidence pour personnes âgées à Montgeron, ont pu la rencontrer vendredi 8 juillet.

Depuis trois ans, Véronique, qui donne des cours de yoga quotidiennement à Paris, fait le tour des établissements Beausoleil. Le fondateur, Laurent Boughaba, est attaché au « respect du bien-être de ses résidents » et « souhaite proposer à ces jeunes de plus de 60 ans, des activités sportives pour préserver leur capital santé« . Pendant 45 minutes, les 24 résidents et la poignée de Montgeronnais extérieurs à la résidence, ont pratiqué des étirements tout en étant assis. Les mouvements étaient tantôt accompagnés d’une balle en mousse ou d’une bouteille d’eau de 50cl utilisée en guise de poids. Le tout en musique, sur des titres fredonnés par les résidents.

Une séance de sport ponctuelle qui s’inscrit dans un vaste programme