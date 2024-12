Deux élus de l’Essonne récompensés au Palmarès 2024 du Trombinoscope des Territoires Ile-de-France

Parmi les neuf lauréats du Palmarès 2024 du Trombinoscope des Territoires Ile-de-France, deux figures de l’Essonne se sont distingués : Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et vice-président de la région Ile-de-France, et François Durovray, président du Conseil départemental de l’Essonne. Ces distinctions, remises le jeudi 12 décembre dans l’hémicycle du conseil régional à Saint-Ouen, met à l’honneur les personnalités politiques qui se sont illustrées par leur engagement et leurs actions au cours de l’année 2024.

Après avoir distingué des personnes politiques dans le Grand Est, les Hauts de France et les Pays de la Loire, le magazine Trombinoscope, éditeur d’annuaires professionnels du monde politique, a mis à l’honneur neuf élus de la région Ile-de-France, dont deux investis en Essonne.Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire de Mennecy et vice-président à la Région en charge de l’Aménagement durable du territoire s’est vu décerner le prix du « Conseiller régional de l’année » et le président du Conseil départemental de l’Essonne et de la communauté d’agglomération Val d’Yerres Val-de-Seine, François Durovray, a reçu le prix du « Conseiller départemental de l’année ».

« Nous avons la conviction que les solutions concrètes et utiles se trouvent et se façonnent dans les territoires, par des élus et des chefs d’entreprises engagés, bien implantés et capables d’innover en répondant aux enjeux et aux problématiques spécifiques à leur territoire, au service des citoyens, souligne Alexandre Farro, président du Trombinoscope. Nous célébrons ceux-qui, par leur travail permanent et leur détermination, contribuent à façonner l’avenir de notre pays. »

Jean-Philippe Dugoin-Clément, un conseiller régional engagé pour le logement raisonné

Depuis son élection au Conseil régional d’Ile-de-France en décembre 2015, Jean-Philippe Dugoin-Clément s’investit en faveur du logement et de l’environnement. En tant que vice-président de la région Ile-de-France en charge de l’Aménagement durable du territoire, il dirige la mise en œuvre du Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF-E). Ce document cadre fixe les grandes orientations de développement et de planification pour les décennies à venir.

Dans son livre « L’habitat fait le citoyen – Le logement entre crise sociale et crise environnementale » publié aux éditions de L’Aube, l’élu de terrain développe ses idées pour remédier à la situation précaire des personnes qui risquent de ne plus pouvoir se loger de manière décente tout en faisant face aux enjeux du changement climatique. En plus de ses fonctions d’élu régional, Jean-Philippe Dugoin-Clément préside les Conseils d’administration de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France et de Grand Paris Aménagement. Ces rôles le placent ainsi au cœur des politiques de l’habitat et de l’urbanisation responsable dans la région.

© Mairie de Mennecy

François Durovray, un président de département engagé pour le développement des transports

Président du Conseil départemental de l’Essonne depuis avril 2015, François Durovray se distingue par des actions en faveur du développement des infrastructures de transport, du déploiement du très haut débit et de la modernisation des collèges. Le 101e établissement de l’Essonne, le collège Claudine-Hermann à Massy, a ouvert ses portes à la rentrée 2024. Administrateur d’Ile-de-France Mobilités et président de l’association Grande Couronne Capitale, François Durovray est un spécialiste de la question des transports depuis de nombreuses années. Il est nommé en septembre 2024 ministre délégué aux Transports dans le gouvernement de Michel Barnier. Malgré ses nouvelles fonctions nationales, l’élu local, aujourd’hui ministre démissionnaire, avait choisi de conserver son mandat de président du Conseil départemental.