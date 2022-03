Devenir « stand-upeur » en dix séances

Le 24 février de 14h à 16h, cinq enfants castelvirois ont été introduits au monde du stand-up. Le 21 mai, ils se produiront sur la scène du théâtre de l’Envol.

« Il faut copier pour qu’on puisse vivre la scène. Quand tu me racontes, je veux voir comment les gens t’ont parlé. » Dans les locaux de la MJC Aimé-Césaire à Viry-Chatillon, le comédien ulissien Karim Thioune prodigue quelques conseils à des jeunes de la commune âgés de 10 et 11 ans. Sa mission : transformer les collégiens en « stand-upeurs » en seulement dix séances, avant qu’ils ne montent sur la scène du théâtre de l’Envol pour une représentation prévue le 21 mai.

La première session était organisée le 24 février, de 14h à 16h. Temps pendant lequel Anas, Benny, Lassana, Aaron et Mohamed se sont penchés sur les histoires qu’ils pourraient raconter au public. A l’aide d’un stylo et d’un cahier fournis par la MJC, les collégiens devaient écrire chacune de leur anecdote, dans ses moindre détails. « Moi je vais parler de ma mère qui change toujours d’avis », a lancé Mohamed. « Et moi d’une sonnette party qui a mal tourné », répond Aaron…