Disparition inquiétante et appel à témoins en Essonne depuis le 11 février

La gendarmerie de Ballancourt-sur-Essonne est à la recherche d’une habitante de Vert-le-Petit disparue sans laisser de trace depuis le samedi 11 février.

La gendarmerie de l’Essonne a diffusé sur ses réseaux sociaux l’avis de recherche de Nathalie Antkowiak, mère de famille et épouse qui a disparu le matin du samedi 11 février. Ses proches sont sans nouvelle depuis trois jours de cette habitante de Vert-le-Petit âgée de 48 ans. Elle serait partie seule à pied entre 5 et 7 heures du matin.

La personne recherchée fait 1m55 et 54kg. Ses cheveux sont noirs et lisses. Elle portait un pantalon de pyjama gris, des bottines en cuir noir et un manteau matelassé couleur marron. Les forces de l’ordre ont déployé d’importants moyens pour tenter de la retrouver, un hélicoptère a survolé les environs de Vert-le-Petit.

Sa fille Amandine précise qu’elle souffre de problèmes de santé et qu’elle a déjà fui son domicile à deux reprises en fin d’année dernière. « Je demande à toutes les personnes qui habitent les environs de Vert le Petit/ Ballancourt/ Vert le Grand/ Mennecy/ Echarcon s’il est possible de faire circuler ces images de ma mère et de me contacter si par chance vous la croiser », écrit-elle.

Si quelqu’un possède des informations ou l’aurait aperçu, il doit contacter le numéro d’urgence 17 (24h/24) ou informer directement la brigade de gendarmerie de Ballancourt-sur-Essonne au 01.64.93.43.01 (du lundi au samedi 8h-12h et 14h-18h et le dimanche 9h-12h et 15h-18h).