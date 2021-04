DMN, un groupe de musique « entre deux mondes », l’Essonne et Tahiti

Le groupe D.M.N. vient de sortir son premier mini-album « Entre deux mondes » réalisé à distance entre Dourdan et Tahiti. Un nouveau titre est prévu pour le mois prochain.

Avec ou sans les restrictions de la covid, Dylan Braz et Nolan Le Gall étaient prêts à travailler des musiques en distanciel avec leur chanteur Man’s Tahiti, de son vrai nom Manea Otcenasek. Leur groupe, D.M.N., hors du commun propose un répertoire éclectique.

A trois, ils composent des sons pop, reggaeton et électro à distance entre l’Essonne et la Polynésie française. « On nous dit souvent que nous sommes un trio aux multiples saveurs », sourit Nolan Le Gall.

Des pros pour composer à distance

Nolan Le Gall, 20 ans, est batteur et Dylan Braz, 22 ans, joue de la guitare et de la basse. Depuis leurs années lycée, les deux meilleurs amis rêvaient d’avoir un groupe sérieux. Les Franciliens réalisent les compositions instrumentales de leur trio DMN.

De son côté, Man’s Tahiti, 25 ans, écrit les paroles, interprète et danse. « Le studio de Man’s nous a envoyé les enregistrements de sa voix et nous avons mixé avec nos compositions », confie Dylan Braz. On s’appelle soit tôt le matin ou tard le soir, on échange en direct sur nos compositions en visio. » L’île de Polynésie française est située à plus de 10 000 kilomètres de Dourdan et il y a douze heures de décalage horaire.

Des allers-retours prévus dès que possible

« Ma copine est originaire de Tahiti, tous les étés, on va là-bas et lorsque je lui ai dit que mon meilleur ami et moi cherchions un chanteur, elle m’a présenté Man’s », explique Nolan Le Gall. En trois mois, ils ont conçu des titres en français “Entre nous” et “Mon Fenua” et en anglais “For one moment” et “HandsUp”. Le 17 février, ils ont sorti leur premier EP (mini-album de quatre titres).

Dès que le protocole sanitaire le permettra, les deux Franciliens s’envoleront pour la Polynésie française pour (…)

