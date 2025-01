Dossier en Essonne : le festival itinérant Les Hivernales célèbre ses 20 ans

DOSSIER DU 9 JANVIER 2025

Les Hivernales, un hymne à l’amour du théâtre



Le festival itinérant Les Hivernales, rendez-vous culturel majeur dans le département de l’Essonne, célèbre son 20e anniversaire avec une édition spéciale dédiée au cirque.



Du 7 janvier au 9 mars 2025, quatre compagnies de renom vont se produire dans une quinzaine de communes de l’Essonne.

« Pour cette édition anniversaire que nous souhaitons différente et festive, c’est le cirque qui sera à l’honneur avec, non pas une mais quatre compagnies invitées », explique Gilles Cuche, directeur et metteur en scène de l’Atelier de l’Orage. Depuis 2005, la compagnie en résidence artistique à Villabé organise un festival mobile de pièces de théâtre dans des communes rurales de l’Essonne. Chaque année, un genre théâtral est représenté sur des scènes éphémères dans des salles des fêtes, des gymnases ou dans des salles de spectacle situées dans le sud de l’Essonne. L’objectif est de faire venir le théâtre au plus près des habitants avec des prix abordables, à moins de 20 euros la place et des tarifs réduits pour les plus jeunes. Nouveauté cette année, il est possible d’assister aux 4 spectacles pour un tarif préférentiel de 30 euros par adulte (au lieu de 37 euros).



Une soirée pour « Mélange 2 temps »

Extrait du spectacle « Mélange 2 temps » de la compagnie BP Zoom. © Carlier Guy Photographies

Le premier spectacle est programmé le soir du mardi 14 janvier à l’espace Daniel-Salvi à Ballancourt-sur-Essonne (01.64.93.73.73. / ville.ballancourt.notre-billetterie.fr). C’est la première fois que la salle de spectacle reçoit les Hivernales en début de festival. le duo de comédiens, composé par Philippe Martz et Bernie Collins, vont inaugurer l’événement avec leur spectacle « Mélange 2 temps » (1h30 / entre 10 et 15 euros), mêlant poésie, burlesque et art du clown. La pièce a reçu le Prix du meilleur spectacle étranger à Buenos Aires en 2009 et il continue de faire rire 16 ans plus tard. Sur scène, deux personnes : l’un est souvent dans la lune et ne commet que des maladresses, le second se montre autoritaire et réfléchi. Ils sont prêts à faire rire le public dès l’âge de 8 ans.



Neuf dates pour « Complice(s) »



Du 17 janvier au 2 février, le spectacle « Complice(s) » d’Iziago Productions (55 min / entre 5 et 8 euros) sera l’occasion de revoir sur scène l’artiste de cirque Rocco Le Flem, venu aux Hivernales en 2010. Il revient avec le musicien Antoine Helou pour rendre hommage aux légendes de l’alpinisme et de l’escalade, Patrick Berhault et Patrick Edlinger sur un mât chinois. Le spectacle, accessible dès 6 ans, sera le vendredi 17 janvier à 20h30 à la salle Henri-Boissière à Vert-le-Grand (01.64.56.02.72), le lendemain, à la même heure à la salle des fêtes d’Avrainville (01.64.91.30.08), le mardi 21 janvier à 20h30 au gymnase Victor-Vilain à La Ferté-Alais (06.77.30.30.22), le vendredi 24 à 20h30 au Cosec de Marolles-en-Hurepoix (01.69.14.14.40), le samedi 25 à 20h30 au gymnase de Cheptainville (01.69.14.82.12), le dimanche 26 à 16h à la salle René-Cassin de Lardy (01.69.27.14.94 / ville-lardy.fr/billetterie), le vendredi 31 à 20h30 au Centre du Jeu de Paume à Boissy-sous-Saint-Yon (01.64.91.92.93), le samedi 1er février à 20h30 à l’espace Georges-Brassens d’Itteville et le dimanche 2 à 16h à l’espace Aragon d’Ollainville.



« A tiroirs ouverts » en représentation 4 fois



Ensuite, les dates du 7 au 9 février sont dédiées au premier spectacle de la compagnie Majordome, intitulé « A tiroirs ouverts » (50 min / entre 5 et 7 euros), qui a reçu le Prix du public au festival de Libourne en 2022. Le clown et jongleur, Quentin Brevet, crée une symphonie avec ses balles lancées sur le décor de la scène. Il sera à la salle polyvalente de Fontenay-le-Vicomte le vendredi à 20h30 (01.64.57.04.10), le samedi à 20h30 à la salle de loisirs de Leudeville (01.69.14.81.52) et le dimanche à 15h et 17h au théâtre de Bligny à Briis-sous-Forges.



« Pour le meilleur et pour le pire » à Villabé pour trois jours

CIRQUE AITAL – POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE – Avec : Victor CATHALA Kati PIKKARAINEN – Lieu : Espace Cirque d Antony – Ville : Antony – Le 31 01 2012 – Photo : Christophe RAYNAUD DE LAGE/WikiSpectacle



Le festival se clôture début mars sous le chapiteau du cirque Aïtal avec leur spectacle « Pour le meilleur et pour le pire » (1h / entre 7 et 15 euros / restauration et bar sur place 1h avant le spectacle). Le couple d’acrobates, Kati Pikkarainen et Victor Cathala, vont enchaîner les prouesses techniques devant le public de l’espace culturel des Jardins de la Villa : figures acrobatiques, perche en équilibre, jeux de voltige icarienne, domptage et échelle aérienne. Le chapiteau sera ouvert le vendredi 7 mars à 20h30, le samedi 8 à 18h et le dimanche 9 à 16h (06.84.34.79.43 / villabe.vostickets.net/billet/).



En parallèle des représentations, l’association Circologia mènera des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires locaux. Sont programmés également le spectacle pour les tout petits « Kreatures » le samedi 1er février ainsi qu’un atelier d’initiation au cirque le mercredi 5 mars de 14h à 17h à la médiathèque du Val d’Essonne à La Ferté-Alais (gratuit / 01.64.57.66.39).



Soutenu par la Direction régionale des affaires culturelles d’Ile-de-France, la région Ile-de-France et le Conseil départemental de l’Essonne, le festival Les Hivernales promet une édition anniversaire mémorable pour célébrer deux décennies de diffusion artistique en milieu rural en partenariat avec la Scène nationale de l’Essonne.

Entretien avec Gilles Cuche de la compagnie l’Atelier de l’Orage



Gilles Cuche est le directeur et metteur en scène de l’Atelier de l’Orage, compagnie à l’origine du festival Les Hivernales. Avec son équipe, il programme chaque année des spectacles familiaux avec une compagnie qui présente plusieurs créations dans une dizaine de communes rurales de l’Essonne. A l’occasion de la 20e édition, organisée du 7 janvier au 9 mars 2025, il revient sur l’évolution du festival.

Retrouvez le portait de Gilles Cuche sur notre site internet : www.le-republicain.fr : « La fabuleuse histoire de Gilles Cuche et de sa compagnie de théâtre »



Le Républicain : Cette 20e édition du festival Les Hivernales promet d’être exceptionnelle. Qu’est-ce qui la rend si spéciale ?



Gilles Cuche : Pour marquer les vingt ans, on a voulu faire quelque chose de vraiment différent. Habituellement, une seule compagnie présente plusieurs de ses créations au fil du festival. Cette fois, on a décidé de casser le modèle ! On a choisi de mettre le cirque à l’honneur, car c’est un art festif et familial par essence. On a eu l’idée un peu folle de clôturer le festival sous un chapiteau. Cette idée a fait ensuite émerger une programmation entièrement tournée vers le cirque avec quatre compagnies différentes. On aura Rocco Le Flem, un acrobate et voltigeur sur mât chinois, qui était déjà venu aux Hivernales en 2010.



Le Républicain de l’Essonne : Pourquoi avoir choisi de faire revenir l’acrobate Rocco Le Flem ? Cela n’est jamais arrivé depuis la création du festival.



Gilles Cuche : Reprendre Rocco Le Flem, c’est une manière de lui dire merci et de lui renvoyer l’histoire affective qu’il nous a permis de vivre depuis son passage en Essonne il y a 15 ans. Jusqu’ici, on n’a jamais fait revenir de compagnie, mais c’est grâce à lui si le festival a évolué. Son spectacle à l’époque avait nécessité de grandes salles à cause du mât chinois et ça a été un vrai déclic. On est sortis des petits espaces pour aller vers des espaces plus grands, ce qui a eu un impact direct sur la fréquentation.



Le Républicain de l’Essonne : Revenons au tout début. Quels souvenirs gardez-vous de la première édition des Hivernales ?



Gilles Cuche : La première année, on était dans un petit format avec cinq spectacles de la compagnie du Théâtre de l’Enfumeraie joués dans dix communes. On jouait sous des préaux d’école, dans des médiathèques ou même dans une roulotte qui ne pouvait accueillir que vingt spectateurs à la fois.



Le Républicain de l’Essonne : Justement, ces lieux insolites sont un peu la signature des Hivernales. Quels sont les espaces les plus marquants où vous avez présenté des spectacles dans le cadre du festival ?



Gilles Cuche : En plus de la fameuse roulotte de la première année, il y a eu la yourte d’Asparas Théâtre. Elle a fait un tour dans six communes rurales de l’Essonne et, par moment, elle était même installée à l’intérieur de bâtiments pour que l’on reste bien au chaud ! En 2016, on a vécu une expérience inédite avec la compagnie Les Anges au Plafond. Ils ont joué « Les Nuits Polaires » dans un igloo monté à l’intérieur de la salle des fêtes de Villabé. Cette année, on innove encore à la Villa de Villabé avec le chapiteau en fin de festival. Autre nouveauté, le spectacle d’ouverture sera à l’espace Daniel-Salvi à Ballancourt-sur-Essonne, lieu habituellement réservé plutôt en fin de tournée. C’est une première et ça fait sens pour les vingt ans.



Le Républicain de l’Essonne : Le festival continue de rencontrer un franc succès vingt ans plus tard, quelle est, selon, la recette de la réussite ?



Gilles Cuche : La clé du succès, c’est le lien qu’on a tissé avec le territoire et ses acteurs. Les Hivernales ne viennent pas d’une idée issue d’en-haut, elles sont nées du dialogue avec les communes. On a, dès le départ, mis en place un système de co-construction avec une quinzaine de communes qui s’engagent sur la durée. Cette collaboration crée une vraie fidélité. On a tout de suite refusé la mode des festivals à profusion de spectacles. Ici, c’est une seule compagnie avec une thématique à la fois, ce qui permet d’établir un lien particulier sur le long terme avec le public. Les artistes, eux aussi, s’impliquent. Chaque année, ils interviennent dans les écoles et créent des moments d’échange avec les enfants, qui en parlent ensuite à leurs parents.



Le Républicain de l’Essonne : Vingt ans, c’est un bel anniversaire. Est-ce qu’à l’époque, vous imaginiez que le festival aurait une telle longévité ?



Gilles Cuche : Je n’ai jamais programmé ma vie personnelle ou professionnelle et je reconnais que je ne me suis jamais posé la question « est-ce que le festival reviendra l’année prochaine ? » J’espère de tout mon cœur que le festival va perdurer. Je suis, chaque année, impatient et heureux d’offrir cette programmation au territoire et à notre public, fidèle ou nouveau. Ce qui m’anime, c’est l’envie de partager des moments de fête et de joie avec le public.

Un festival pensé avec et pour le territoire



Depuis deux décennies, le festival Les Hivernales, organisé par l’Atelier de l’Orage, incarne un rendez-vous incontournable pour les amateurs de spectacles vivants en Essonne. Sa force ? Une profonde connexion avec le territoire et ses habitants, reconnue par des élues et des responsables de service culturel convaincues par le modèle.

Photographie extraite du spectacle « A tiroirs ouverts » de la compagnie Majordome. © Dominique Hogard

Comme le dit Gilles Cuche dans l’article ci-dessus, la recette du succès des Hivernales repose sur les liens créés entre la compagnie organisatrice, l’Atelier de l’Orage et le territoire avec ses élus, ses passionnés de culture et son public.



Une collaboration ancrée dans l’humain



Pour Léa Lafon, responsable du service culturel de la mairie de Villabé, le succès des Hivernales s’explique par l’implication humaine de la compagnie : « L’Atelier de l’Orage prend toujours le pouls dans chaque lieu où le festival passe, l’équipe va au contact, ils vont toujours dans le sens de l’humain que ce soit avec les acteurs du territoire ou même les enfants. Je me souviens des sensibilisations après le covid, c’était une initiation de hip-hop et une élève était heureuse, elle disait : « ça me fait tellement de bien de danser ». A chaque fois, ces ateliers donnent lieux à des moments magiques ».



Cette démarche participative séduit également Nathalie Riva-Dufay, maire-adjointe déléguée à la Vie culturelle, à la Mise en valeur du patrimoine historique et des chemins ruraux et à l’Égalité entre les femmes et les hommes à la mairie de Marolles-en-Hurepoix, où le festival est présent depuis ses débuts en tant qu’élue. « Il est toujours compliqué de toucher tout le monde avec la culture, mais les Hivernales ont compris qu’il fallait créer de la médiation autour ; les artistes interviennent dans les écoles et sensibilisent les enfants, appuie l’élue. On a la chance aussi d’être impliqués dans le festival, il y a toujours des temps de préparation avant tous ensemble. »



Un public fidèle et des prix accessibles



À Ballancourt-sur-Essonne, Dominique Trehard, 2e maire-adjointe à Ballancourt-sur-Essonne en charge de la Culture, de la Vie associative, de l’Evènementiel, des Sports et des Elections, se réjouit du succès continu du festival. Pour l’élue, assister aux spectacles des Hivernales chaque année est une évidence. « Depuis 20 ans, on a un public fidèle qui répond toujours présent pour les Hivernales, qu’importe le genre théâtral mis en avant, car ils savent qu’ils ressortiront enchantés. Pour ceux qui hésitent à passer le pas, ils peuvent être rassurés par le prix. A 15 euros, ils prennent peu de risque et il faut le dire, les spectacles sont toujours qualitatifs. » La commune ballancourtoise a toujours soutenu le festival imaginé par l’Atelier de l’Orage. Il y a seulement eu une année où le spectacle n’a pas pu se tenir. « En 2020, on avait ouvert les réservations, mais le covid est arrivé, la jauge diminuait de semaine en semaine, puis on a appris seulement 30 minutes avant le début du spectacle que les rassemblements de plus de 100 personnes étaient interdits, ça m’a beaucoup marqué », se souvient-elle.



Pour l’Atelier de l’Orage, l’essentiel reste inchangé : partager des moments de joie et de fête avec un public fidèle ou curieux, dans une ambiance chaleureuse et accessible.