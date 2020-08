Dourdan : une association pour soutenir les victimes de violences conjugales et intrafamiliales

Victime de violences, vous serez épaulé(e). Espoir 91 est née après le confinement pour proposer une écoute et un soutien de longue durée à celles et ceux qui en confient le besoin.



De l’espoir pour les personnes victimes de violences conjugales et intrafamiliales dans le sud du département. Durant le confinement, la situation fut alarmante pour Barbara Fousset, fondatrice de l’association. « J’avais trois appels par jour : des femmes battues dont l’une depuis vingt ans, un homme violenté par sa compagne et des mères frappés par leur enfant… »

Le 20 mai, Espoir91 fut créée. « Nous sommes là pour redonner espoir, être à l’écoute, accompagner dans les démarches administratives, dans la recherche d’un emploi…, indique la fondatrice. Notre but est d’agir selon les souhaits de la personne que nous avons au téléphone ou en face de nous. »



L’association est à la recherche d’un local pour proposer un accueil dans de bonnes conditions. A partir de mi-septembre, des permanences seront proposées à côté du centre communal d’action sociale de Dourdan les mardis et vendredis de 8h30 à 19h et les 2e et 4e mercredis de chaque mois.

Aucun centre d’hébergement dans le Sud-Essonne



Après trois mois d’activité, l’association constate que « de nombreuses victimes refusent de porter plainte, car il n’y a pas d’hébergement dans le secteur. » En attendant, elle fait appel aux bailleurs sociaux pour trouver des logements d’urgence. A ce jour, 269 places sont disponibles à Ris-Orangis, Palaiseau et Yerres. Il faut compter 35 km à 65 km de distance avec Dourdan.

Flash-mob le dimanche 30 août, serez-vous de la partie ?



Prévoyez un haut blanc pour participer à la danse éclair de l’association Espoir 91 et rendez-vous sur la place de du Général de Gaulle à Dourdan.

D’ici le 30 août, vous avez le temps de maîtriser les pas de la musique choisi pour l’événement : la Jerusalema dance de Turisme Seguro.

La vidéo de la chorégraphie est disponible sur la page Facebook Espoir 91.

Prise de contact :

Téléphone : 06.31.71.09.29

Mail : [email protected]