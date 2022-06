« Druidz », un jeu de société créé à Soisy

A l’origine de ce jeu de société familial : les créateurs Vincent Vancaissel, Jean-Christophe Chuette et l’éditeur Guillaume Leguyader.

Si le dé vient du Royaume-Uni, c’est bien la seule touche étrangère du projet. Parce que sans ça, « Druidz le jeu » est issu à 100 % du département de l’Essonne, et notamment de l’agglomération Grand Paris sud. Derrière cette prouesse locale, on retrouve les créateurs Vincent Vancaissel et Jean-Christophe Chuette, de la société Mk Team Building, ainsi que l’éditeur Guillaume Leguyader, de l’entreprise Victoria Game (Evry-Courcouronnes).

Ancien responsable du secteur enfance municipal pour Vincent et artiste pour Jean-Christophe, les deux hommes ont créé leur société en 2019. « A la base, on fait du team building pour les entreprises, ainsi que des escape game nomades et éphémères« , explique Vincent. « Druidz le jeu » est donc le fruit d’une volonté de diversification et d’une rencontre avec Guillaume, l’éditeur. Ce sont l’expérience de Vincent avec les enfants et la fibre créative de Jean-Christophe qui concrétisent le jeu de société pendant le confinement. « Il y a aussi eu une phase de test par un large panel, avec des joueurs de jeux vidéos, de jeux de société, et des non joueurs« , raconte Vincent. Après un an et demi de travail, le jeu est enfin prêt.

Une extension prévue pour Noël