Election présidentielle en Essonne EN DIRECT : Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour d’après les premières estimations…

00h55 : Et voici la fin de ce live présidentiel. Merci à tous de nous avoir suivi et rendez-vous jeudi prochain pour retrouver tous les résultats et bien plus encore dans la prochaine édition du Républicain de l’Essonne.

Bonne nuit à celles et ceux qui veillent encore et bon courage pour votre début de semaine.

00h54 : Dernière commune restante, Draveil offre la première place à Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de gauche obtient 27,83% des voix et devance Emmanuel Macron (27,07%) et Marine Le Pen (17,68%).

00h51 : La troisième place se joue à une seule voix à Boigneville

Jean-Luc Mélenchon devance Eric Zemmour d’une seule voix. Devant eux, Emmanuel Macron (27,31%) et Marine Le Pen (26,89%) occupent les deux premières positions.

00h48 : A Auvernaux, Mélenchon et Zemmour font… égalité

Marine Le Pen termine en tête avec 36,32% des voix, devant Emmanuel Macron et ses 22,63%. A la troisième place, on retrouve une égalité : Eric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont tous deux rassemblé 21 électeurs, soit 11,05% des suffrages.

00h40 : Jean-Luc Mélenchon premier à Brétigny-sur-Orge

Le leader de la France Insoumise obtient 31,90% des suffrages et devance Emmanuel Macron (26,66%) et Marine Le Pen (16,98%).

00h38 : On se dirige doucement vers la fin de ce live, peu de communes ayant encore des secrets à dévoiler

L’occasion de vous rappeler que vous pouvez retrouver en temps réel l’ensemble des résultats pour toutes les communes et tous les candidats sur notre carte interactive.

00h36 : Beau score de Jean-Luc Mélenchon à Corbeil-Essonnes

Le candidat de la France Insoumise recueille 45,98% des suffrages dans la commune de Corbeil-Essonnes. Il y termine donc devant Emmanuel Macron (18,59%) et Marine Le Pen (16,85%).

00h33 : Jean-Luc Mélenchon l’emporte à Etampes et Chilly-Mazarin

Le candidat Insoumis obtient la première place de justesse à Chilly-Mazarin avec 16 voix de plus que Emmanuel Macron (28,08% contre 27,87%), tandis que Marine Le Pen ferme la marche avec 19,74%. A Etampes, ce fut moins serré et Jean-Luc Mélenchon rassemble 35,25% des voix. Il devance Emmanuel Macron (21,74%) et Marine Le Pen (19,89%).

00h32 : Nicolas Dupont-Aignan dépasse les 10% dans sa ville de Yerres

Emmanuel Macron l’emporte toutefois avec 27,58% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (21,6%) et Marine Le Pen (15,66%). Nicolas Dupont-Aignan suit immédiatement derrière avec 10,81% des voix.

00h31 : Emmanuel Macron en tête à Milly-la-Forêt

Le candidat En Marche obtient 28,21% des suffrages et devance Marine Le Pen (23,97%) et Jean-Luc Mélenchon (17,88%).

00h29 : Neuf voix d’écart entre Le Pen et Mélenchon à Mennecy

Si le président sortant l’emporte dans la commune avec 31,47% des suffrages, la lutte pour la seconde place a souri à Marine Le Pen (19,47%), aux dépends de Jean-Luc Mélenchon (19,36%).

00h27 : Jean-Luc Mélenchon en tête à Quincy-sous-Sénart et Saint-Michel-sur-Orge

Le candidat de gauche obtient 31,88% des voix à Quincy-sous-Sénart, suivi par Emmanuel Macron (24,3%) et Marine Le Pen (18,86%). Du côté de Saint-Michel-sur-Orge, Jean-Luc Mélenchon obtient 30,22%, suivi également par Emmanuel Macron (26,19%) et Marine Le Pen (17,32%).

00h25 : Yannick Jadot est troisième à Bures-sur-Yvette

Le candidat écologiste recueille 36,83% des suffrages, devancé par Emmanuel Macron (36,83%) et Jean-Luc Mélenchon (24,62%).

00h21 : Vigneux-sur-Seine, Epinay-sous-Sénart et Ris-Orangis ont voté pour Mélenchon

Le candidat Insoumis obtient de beaux scores dans ces communes. Il recueille ainsi 40,07% des suffrages à Ris, suivi par Macron (22,73%) et Le Pen (16,17%). A Epinay-sous-Sénart, il obtient 47,34% des voix, là aussi suivi par Macron (20,53%) et Le Pen (13,95%). Enfin à Vigneux, Jean-Luc Mélenchon obtient 41,06% des suffrages, toujours devant Macron (20,28%) et Le Pen (17,89%).

00h19 : Valérie Pécresse sur le podium à Verrières-le-Buisson

La candidate des Républicains est en troisième position avec 10,29% des suffrages. Elle est devancée par Emmanuel Macron (42,5%) et Jean-Luc Mélenchon (16,98%).

00h15 : Viry-Chatillon, Juvisy-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois et Athis-Mons dans l’escarcelle de Jean-Luc Mélenchon

Mélenchon obtient 39,08% des voix à Athis-Mons, où il est suivi par Emmanuel Macron (23,14%) et Marine Le Pen (16,29%). Classement identique pour les trois autres communes : à Juvisy-sur-Orge, Mélenchon recueille 36,33% des voix (Macron deuxième à 25,03%, Le Pen troisième à 12,27%), à Sainte-Geneviève avec 30,57% pour Mélenchon, 26,29% pour Macron et 18,07% pour Le Pen et à Viry-Chatillon où Mélenchon obtient 31,92% des voix, suivi par Macron à 24,87% et Le Pen à 18,52%.

00h13 : Mélenchon devance Macron d’un souffle à Saint-Pierre-du-Perray

Le candidat Insoumis obtient 28% des voix, tandis que le président sortant rassemble 27,84% des suffrages. Marine Le Pen conclut le podium avec 20,12%.

00h12 : Marine Le Pen l’emporte à Paray-Vieille-Poste

La candidate Rassemblement national recueille 26,81% des voix, devant Emmanuel Macron (22,58%) et Jean-Luc Mélenchon (22,07%).

00h10 : Mélenchon en tête à Massy

Le candidat de gauche l’emporte avec 38,23% des suffrages. Il devance Emmanuel Macron avec 28,23% et Marine Le Pen, reléguée à 10,26%.

00h08 : Deux voix d’écart entre Le Pen et Mélenchon à Saint-Germain-lès-Corbeil

Emmanuel Macron termine en tête avec 33,17% des suffrages, tandis que Marine Le Pen prend la deuxième place avec 18,99% des voix, immédiatement suivie par Jean-Luc Mélenchon avec 18,94%.

23h59 : A Etiolles, Macron en tête et duel pour la deuxième place

Avec 35,83% des suffrages, le président sortant l’emporte assez largement. Il est suivi par Marine Le Pen et ses 16,25%, qui devance d’un rien Jean-Luc Mélenchon à 16,09%. A noter la quatrième place de Eric Zemmour avec 11,25% des voix.

23h58 : Jean-Luc Mélenchon l’emporte aux Ulis

46,16% des suffrages pour le candidat Insoumis aux Ulis. Les électeurs de la commune ont par ailleurs voté pour Emmanuel Macron (22,81%) et Marine Le Pen (11,71%).

23h56 : Gif-sur-Yvette plébiscite Emmanuel Macron et hisse Yannick Jadot sur le podium

Le président sortant obtient 41,17% dans la commune de Gif-sur-Yvette. Il est talonné par Jean-Luc Mélenchon (20,83%) et l’écologiste Yannick Jadot (8,62%)

23h55 : Duel serré à Breux-Jouy

Quatre voix ont séparé Emmanuel Macron (27,57%) et Marine Le Pen (27,02%) dans la commune de Breux-Jouy. Jean-Luc Mélenchon se place sur le podium avec 18,66%.

23h53 : Jean-Luc Mélenchon en tête à Lisses

Le candidat de gauche obtient 30,91% des voix et termine devant Emmanuel Macron (23,4%) et Marine Le Pen (21,77%)

23h51 : A Palaiseau, le match Macron-Mélenchon tourne à l’avantage du président

Pour quelques dizaines de voix, Emmanuel Macron l’emporte à Palaiseau avec 30,44% des suffrages. Jean-Luc Mélenchon le suit de près avec 30,26%, tandis que Marine Le Pen est reléguée à 10,3%

23h49 : Après Grigny, Jean-Luc Mélenchon obtient la majorité à Evry-Courcouronnes

Le candidat de gauche fait à nouveau un score majoritaire à Evry-Courcouronnes, avec 50,08% des suffrages exprimés. Emmanuel Macron termine deuxième avec 21,61% et Marine Le Pen clôt la marche avec 11,54%.

23h47 : Emmanuel Macron largement en tête à Vauhallan

La président sortant termine premier avec 42,19% des votes. Suivent Jean-Luc Mélenchon avec 16,24% et Marine Le Pen avec 9,71%.

23h46 : Mélenchon dépasse Macron à Crosne

Jean-Luc Mélenchon termine en tête avec 26,97% et devance Emmanuel Macron (25,67%) et Marine Le Pen (18,38%).

23h42 : Macron l’emporte à Corbreuse et Gometz-la-Ville

Le candidat En Marche réalise un score de 40,3% à Gometz-la-Ville, suivi par Jean-Luc Mélenchon (15,89%) et Marine Le Pen (11,45%). A Corbreuse, Macron l’emporte également avec 30,32% des suffrages, devant Marine Le Pen (20,74%) et Jean-Luc Mélenchon (18,42%).

23h39 : Jean-Luc Mélenchon casse la baraque à Grigny

Le candidat de la France Insoumise réalise le score étonnant de… 56,76% des suffrages dans la commune de Grigny. A noter que l’abstention à Grigny s’élève à 37,99%

23h37 : Trois voix d’écart entre Macron et Le Pen à Champcueil

Emmanuel Macron l’emporte finalement dans la commune de Champcueil avec 26,76% des suffrages, devant Marine Le Pen et ses 26,55%. Cela représente trois voix d’écart. Jean-Luc Mélenchon prend la troisième place à 18,52%.

23h36 : Yannick Jadot troisième à Orsay

Le candidat écologiste fait un beau score de 9,04% dans la commune d’Orsay, derrière Emmanuel Macron (35,26%) et Jean-Luc Mélenchon (25,13%).

23h35 : Marine Le Pen en tête à Cerny

La candidate du Rassemblement National l’emporte à Cerny avec 30,12% des suffrages, devant Emmanuel Macron (22,92%) et Jean-Luc Mélenchon (17,26%).

23h32 : Tir groupé pour Macron à Longpont-sur-Orge, Saint-Maurice-Montcouronne, Villemoisson-sur-Orge et Nozay

Le président sortant termine en tête de toutes ces communes, avec 30,92% des suffrages à Longpont (suivi par Le Pen à 23,81% et Mélenchon à 17,87%), 31,42% des voix à Villemoisson (suivent Mélenchon à 21,68% et Le Pen à 15,73%), 33,6% à Saint-Maurice-Montcouronne (devant Le Pen à 19,61% et Mélenchon à 15,76%) et enfin 35,73% à Nozay (il y devance Marine Le Pen et ses 18,01% et Jean-Luc Mélenchon et ses 17,65%).

23h29 : A Marcoussis, Macron vainqueur, Le Pen et Mélenchon au coude à coude

Emmanuel Macron réalise un score de 31,24% pour terminer en tête, tandis que la lutte pour la seconde place est remportée sur le fil par Jean-Luc Mélenchon, avec 20,42% des suffrages, contre 20,23% en faveur de Marine Le Pen.

23h26 : Briis-sous-Forges et Soisy-sur-Seine pour Emmanuel Macron

Le président sortant obtient 33,9% des suffrages à Briis-sous-Forges, où il devance Jean-Luc Mélenchon (20,61%) et Marine Le Pen (16,28%). A Soisy-sur-Seine, le candidat En Marche termine également en tête avec 35,36% et passe devant Jean-Luc Mélenchon (19,15%) et Marine Le Pen (14,16%).

23h25 : Jean-Luc Mélenchon l’emporte à Boussy-Saint-Antoine

27,74% des électeurs de la commune ont voté pour le candidat Insoumis, le plaçant en tête devant Emmanuel Macron (24,75%) et Marine Le Pen (18,48%).

23h22 : Itteville et Maisse basculent pour Le Pen

La candidate recueille 32,46% des voix à Itteville, devant Emmanuel Macron (22,53%) et Jean-Luc Mélenchon (20,19%). Même ordre à Maisse, où Marine Le Pen bascule en tête avec 34,5%, suivie par Emmanuel Macron (22,04%) et Jean-Luc Mélenchon (18,68%).

23h20 : Valérie Pécresse s’en sort bien à Bièvres

La candidate des Républicains obtient un score de 10,1% à Bièvres et se place ainsi en quatrième position, derrière Emmanuel Macron (38,76%), Jean-Luc Mélenchon (16,07%) et Marine Le Pen (11,87%).

23h17 : Emmanuel Macron en tête à Etréchy

Le président sortant obtient 28,2% des suffrages à Etréchy, où il devance Marine Le Pen (23,92%) et Jean-Luc Mélenchon (18,81%).

23h15 : A Leudeville, Marine Le Pen l’emporte par trois voix d’écart

La candidate du Rassemblement National termine en tête avec 27,17% des voix, juste devant Emmanuel Macron et ses 26,83%. Jean-Luc Mélenchon ferme la marche avec 16,32%.

23h12 : Emmanuel Macron en tête à Gometz-le-Châtel et Les Granges-le-Roi

35,91% des suffrages pour le président sortant à Gometz-le-Châtel, talonné par Jean-Luc Mélenchon (22,92%) et Marine Le Pen (12,21%). Aux Granges-le-Roi, Emmanuel Macron est en tête avec 26,79% des suffrages, devant Marine Le Pen (23,08%) et Jean-Luc Mélenchon (21,15%).

23h11 : Jean-Luc Mélenchon en tête à Villabé

Le candidat de la France Insoumise l’emporte avec 29,29% des voix, devant Marine Le Pen (25,16%) et Emmanuel Macron (22,77%).

23h06 : Brunoy, Le Val-Saint-Germain, Epinay-sur-Orge et Wissous votent pour Macron.

A Brunoy, le président sortant réalise un score de 30,29% des suffrages, devant Mélenchon (23,86%) et Le Pen (13,8%). Même cas de figure à Wissous, avec le candidat en marche à 32,8%, suivi par Mélenchon (22,22%) et Le Pen (17,57%), ainsi qu’à Epinay-sur-Orge où Emmanuel Macron l’emporte avec 30,49% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon (22,4%) et Marine Le Pen (16,24%). Du côté du Val-Saint-Germain, on change quelque peu l’ordre : Macron reste premier avec 36,5%, suivi cette fois par Le Pen (18,1%) et Mélenchon (16,24%).

23h05 : Score serré entre Macron et Mélenchon à Montgeron

Emmanuel Macron finit en tête avec 27,75% des voix, juste devant le candidat de la France Insoumise, second avec 27,53% des suffrages. Ils sont suivis par Marine Le Pen et ses 15,44%.

23h03 : Jean-Luc Mélenchon fait carton plein à Fleury-Mérogis

Le candidat de gauche réalise le score imposant de 41,59% des suffrages dans la commune de Fleury-Mérogis. Marine Le Pen suit loin derrière avec 23,1%, Emmanuel Macron fermant la marche avec ses 15,99%.

23h : Emmanuel Macron en tête pour Roinville-sous-Dourdan et Igny

Le candidat En Marche l’emporte largement à Roinville-sous-Dourdan avec 30,65% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (21,46%) et Marine Le Pen (20,31%). A Igny, même tiercé gagnant avec Emmanuel Macron à 36,26%, Jean-Luc Mélenchon à 22,38% et Marine Le Pen à 13,23%.

22h59 : Bataille serrée au Coudray-Montceaux

Emmanuel Macron l’emporte finalement avec 26,74% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (24,72%) et Marine Le Pen (23,78%).

22h56 : Emmanuel Macron l’emporte au Plessis-Pâté et à Ballainvilliers

Le président sortant réalise deux scores intéressants dans ces deux communes : 33,87% des suffrages à Ballainvilliers où il devance Marine Le Pen (21,4%) et Jean-Luc Mélenchon (18,18%) et 32,52% au Plessis-Pâté. Dans cette ville, il se place également devant Marine Le Pen (21,51%) et Jean-Luc Mélenchon (20,13%).

22h54 : Jean-Luc Mélenchon en tête à Longjumeau

Le candidat de l’Union Populaire arrive en tête dans la commune de Longjumeau avec 30,6% des voix. Il y devance Emmanuel Macron (28,15%) et Marine Le Pen (17,55%).

22h52 : Le beau score de Eric Zemmour à Vert-le-Grand

Le candidat Reconquête! parvient à 10,72% dans la commune de Vert-le-Grand. Se placent devant lui Marine Le Pen (25,93%), Emmanuel Macron (24,11%) et Jean-Luc Mélenchon (17,11%).

22h49 : Emmanuel Macron gagnant à Limours et Fontenay-les-Briis

Le président sortant réalise un score de 35,64% à Limours, suivi par Jean-Luc Mélenchon (19,78%) et Marine Le Pen (15,22%). Du côté de Fontenay-les-Briis, Emmanuel Macron arrive également en tête avec 30,58% des suffrages, devançant Marine Le Pen (23,76%) et Jean-Luc Mélenchon (17,03%).

22h46 : Le podium dans un mouchoir de poche à Linas

La candidate du Rassemblement national l’emporte finalement avec 27,17% des suffrages mais devance de très peu Emmanuel Macron (26,12%) et Jean-Luc Mélenchon (21,75%).

22h43 : Marine Le Pen première à Vayres-sur-Essonne et Boissy-le-Cutté

La candidate obtient 33,65% à Vayres-sur-Essonne, devant Emmanuel Macron (23,52%) et Jean-Luc Mélenchon (14,53%). A Boissy-le-Cutté, elle termine également en tête avec 35,5% des suffrages. L’ordre pour la suite reste le même : Emmanuel Macron avec 22,5% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,1%.

22h41 : C’était serré à Ollainville, mais Marine Le Pen passe en tête

La candidate a rassemblé 26,43% des suffrages, juste devant Emmanuel Macron et ses 25,33%. Jean-Luc Mélenchon ferme la marche avec 19,79% des voix.

22h39 : Emmanuel Macron en tête à Saint-Vrain

Le président sortant obtient 30,36% des suffrages, devant Marine Le Pen (22,27%) et Jean-Luc Mélenchon (17,98%).

22h37 : Marine Le Pen l’emporte à Guigneville-sur-Essonne et Brières-les-Scellés

La candidate Rassemblement National obtient 34,99% des suffrages à Guigneville-sur-Essonne, devant Emmanuel Macron (23,8%) et Jean-Luc Mélenchon (17,05%). A Brières-les-Scellés, Marine Le Pen recueille 32,24% des voix et devance là aussi Emmanuel Macron (24,68%) et Jean-Luc Mélenchon (17,4%)

22h33 : Reprenons avec Yannick Jadot, en quatrième position aux Molières

Le candidat écologiste réalise un score de 10,03% aux Molières. Il est derrière Emmanuel Macron qui réalise le score canon de 41,7%, Jean-Luc Mélenchon et ses 15,75% et termine à trois voix de Marine Le Pen, qui obtient 10,28% des suffrages.

22h29 : Désolés pour cette interruption, petite pause restauration

Pour un petit brin de contexte, nous sommes actuellement deux journalistes à la préfecture, accompagnés par le directeur de publication du Républicain. Nous recevons au fur et à mesure les résultats complets de l’élection, commune par commune.

22h19 : Jean-Luc Mélenchon en tête à Egly

Le candidat de l’Union Populaire recueille 28,90% des voix dans la commune et devance Emmanuel Macron (25,09%) et Marine Le Pen (20,95%).

22h17 : Quatre voix d’écart entre Macron et Le Pen à Boissy-le-Sec

Le président sortant recueille 27,43% des suffrages, juste devant la candidate du Rassemblement National qui obtient de son côté 26,46% de voix. Ils devancent tous deux Jean-Luc Mélenchon et ses 18,45%.

22h13 : Les électeurs de Saint-Hilaire étaient partagés

Lutte serrée pour la première et la troisième position à Saint-Hilaire. Emmanuel Macron l’emporte finalement avec 23,39% des suffrages, juste devant Marine Le Pen à 22,58%. En troisième position, Eric Zemmour se hisse sur le podium avec 14,92% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon avec 14,52% des voix.

22h10 : Carton plein pour Macron à Saint-Aubin

Le président sortant obtient… 40,93% des suffrages à Saint-Aubin. Il devance largement Jean-Luc Mélenchon (16,59%) et Marine Le Pen (9,51%).

22h08 : Le Pen en tête à Pussay et Saclas

La candidate obtient 35,45% des suffrages à Pussay, devant Jean-Luc Mélenchon (21,8%) et Emmanuel Macron (18,29%). A Saclas, elle arrive également en tête avec 32,18%, devant Emmanuel Macron (19,55%) et Jean-Luc Mélenchon (18,99%).

22h04 : De beaux scores pour Eric Zemmour à Morsang-sur-Seine et Saint-Cyr-la-Rivière

Eric Zemmour se place devant Jean-Luc Mélenchon à Saint-Cyr-la-Rivière avec 14,71%. Le candidat Reconquête! est donc sur la troisième marche du podium, derrière Marine Le Pen (26,8%) et Emmanuel Macron (22,88%). A Morsang-sur-Seine, l’ancien polémiste atteint les 10,9% des suffrages, derrière Macron (31,23%), Le Pen (23,24%) et Mélenchon (13,32%).

22h : Marine Le Pen en tête à Angerville et Mérobert

A Angerville, la candidate Rassemblement National recueille 32,41% des suffrages, devant Jean-Luc Mélenchon (26,67%) et Emmanuel Macron (18,93%). Du côté de Mérobert, Marine Le Pen atteint 32,74% des voix, devant Emmanuel Macron (21,53%) et Jean-Luc Mélenchon (15,63%).

21h56 : Nathalie Arthaud ne donne pas de consigne de vote

« Les deux candidats sont des ennemis de la classe ouvrière« , a tranché la candidate de Lutte Ouvrière.

21h54 : Trois voix d’écart entre Macron et Le Pen à Mondeville

C’est la candidate du Rassemblement National qui l’emporte avec 25,93% des suffrages, contre 25,23% pour le président sortant. Cela représente 112 votes pour Marine Le Pen, contre 109 pour Emmanuel Macron.

21h51 : Marine Le Pen en tête à D’Huison-Longueville et Gironville-sur-Essonne

La candidate du Rassemblement National recueille 33,63% des suffrages à D’Huison-Longueville, devant Emmanuel Macron (23,73%) et Jean-Luc Mélenchon (17,21%). A Gironville-sur-Essonne, Marine Le Pen arrive également en tête avec 33,72% des suffrages. Elle devance là aussi Emmanuel Macron (20,23%) et Jean-Luc Mélenchon (15,12%).

21h47 : A Janvry, Emmanuel Macron en tête, Marine Le Pen et Eric Zemmour au coude à coude

Emmanuel Macron rassemble 34,46% des voix à Janvry, devant Jean-Luc Mélenchon (14,7%). La troisième position s’est joué à 13 voix d’écart entre Marine Le Pen (15,42%) et Eric Zemmour (12,29%)

21h44 : Marine Le Pen et Eric Zemmour bien placés à Buno-Bonnevaux

La candidate du Rassemblement National recueille 32,96% des suffrages, suivent Macron (21%), Mélenchon (15,67%) et Eric Zemmour, avec 10,03% des voix.

21h41 : Eric Zemmour dépasse les 10% à Chalou-Moulineux

Si Marine Le Pen (26,18%), Jean-Luc Mélenchon (23,18%) et Emmanuel Macron (20,6%) arrivent en tête à Chalou-Moulineux, le candidat Eric Zemmour y fait également un score intéressant, avec 11,59% des suffrages.

21h36 : Marine Le Pen l’emporte d’un cheveu à Oncy-sur-Ecole

Lutte serrée entre les deux candidats en tête des suffrages nationaux à Oncy-sur-Ecole. Marine Le Pen l’emporte avec 30,46% des voix, devant le président sortant à 29,51%. Les deux candidats sont talonnés par Jean-Luc Mélenchon avec 15,86% des suffrages.

21h33 : Emmanuel Macron en tête à Avrainville, Marine Le Pen à Mauchamps

A Avrainville, le candidat En Marche se place en tête avec 30,85% des suffrages, devant Marine Le Pen (22,37%) et Jean-Luc Mélenchon (19,49%). Situation inverse à Mauchamps avec la candidate du Rassemblement National en tête avec 30%, suivie par Emmanuel Macron à 20% et Jean-Luc Mélenchon à 16%.

21h30 : Eric Zemmour en deuxième position à Saint-Sulpice-de-Favières

L’ex-polémiste arrive en deuxième place des suffrages dans la commune, avec 17,41% des voix. Il y est devancé par Emmanuel Macron (33,93%) mais passe devant Marine Le Pen (12,5%).

21h26 : Marine Le Pen en tête à Nainville-les-Roches, Bouville et Valpuiseaux

La candidate recueille 31,21% des suffrages à Nainville-les-Roches et y devance Emmanuel Macron (28,52%) et Jean-Luc Mélenchon (13,42%). A Bouville, elle se place en tête avec 31,67%, devançant là encore Macron (26,67%) et Mélenchon (16,90%). A Valpuiseaux, la candidate Rassemblement National arrive première avec 32,73%, toujours suivie par Macron (21,82%) et Mélenchon (15,06%).

21h25 : A Villiers-le-Bâcle, Macron l’emporte

Le président sortant a recueilli 34,24% des voix dans la commune, devant Jean-Luc Mélenchon (23,05%) et Marine Le Pen (13,41%).

21h22 : Nicolas Dupont-Aignan appelle à voter contre Emmanuel Macron

Le candidat de Debout la France et député de l’Essonne a publié un message sur la plateforme Twitter appelant ses électeurs à « tout faire pour faire barrage à Macron » et indique qu’il votera de son côté pour Marine Le Pen.

21h18 : Emmanuel Macron en tête à Boullay-les-Troux, Marine Le Pen à Saint-Escobille

Le président sortant a rassemblé 38,15% des voix à Boullay-les-Troux, devant Jean-Luc Mélenchon (20,45%) et Marine Le Pen (11,22%). Cette dernière l’emporte de son côté à Saint-Escobille, avec 31,62% des suffrages. Suivent Emmanuel Macron (21,32%) et Jean-Luc Mélenchon (20,96%).

21h12 : Petite astuce internet qui pourra vous resservir : pensez au CTRL+F

Si vous ne voulez pas dérouler l’ensemble du live mais souhaitez savoir si votre commune a été citée, vous pouvez appuyer sur CTRL et la lettre F en même temps. Tapez ensuite le mot recherché sur la petite boîte qui s’ouvre. Une technique qui marche d’ailleurs sur tous les sites Internet, à toutes fins utiles…

21h10 : Marine Le Pen en tête à Boissy-la-Rivière

La candidate du Rassemblement National recueille 33,14% des voix, devant Emmanuel Macron (24,5%) et Jean-Luc Mélenchon (15,56%).

21h05 : Eric Zemmour appelle ses électeur à voter pour Marine Le Pen

Le candidat de Reconquête!, qui a terminé en 4e position de l’élection, a appelé ses électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour.

21h04 : Pas de consignes de vote pour Philippe Poutou, mais pas de voix pour l’extrême-droite

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste a déclaré que « pas une voix ne doit aller à l’extrême-droite ».

21h01 : Pour rappel, vous pouvez vous rendre sur la carte interactive, qui se remplit à mesure que les résultats définitifs tombent !

Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur ce lien !

20h58 : Les électeurs de Courances plébiscitent Emmanuel Macron

Le président sortant y obtient 39,91% des voix, devant Marine Le Pen (17,04%) et Jean-Luc Mélenchon (10,31%).

20h53 : Marine Le Pen largement en tête à Abbéville-la-Rivière et Arrancourt

La candidate du Rassemblement national rassemble 31,02% des voix dans la commune d’Abbéville-la-Rivière. Elle y devance Jean-Luc Mélenchon (19,25%) et Emmanuel Macron (18,18%). Du côté d’Arrancourt, Marine Le Pen recueille 35,48% des suffrages, devant Valérie Pécresse (13,98%) et Emmanuel Macron (12,9%).

20h 51 : Jean-Luc Mélenchon ne veux « pas donner de voix à Marine Le Pen »

Le candidat a réagi après sa troisième place en appelant ses électeurs à ne pas voter pour Marine Le Pen au second tour. Il indique par ailleurs que ses soutiens seraient sollicités pour un scrutin concernant les consignes de vote de son mouvement.

20h46 : Valérie Pécresse sur le podium à Prunay-sur-Essonne

Pour le moment, les « surprises » en Essonne concernent les candidats arrivés en troisième position. A Prunay-sur-Essonne, c’est donc Valérie Pécresse qui se hisse sur le podium, derrière Macron (25%) et Le Pen (23,96%).

20h43 : Marine Le Pen s’exprime devant ses soutiens

« Ce qui se jouera ce 24 avril est un choix de société et même de civilisation », a déclaré la candidate du Rassemblement national, qui appelle par ailleurs les électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la voter pour elle au second tour.

20h38 : Récapitulatif des estimations nationales

1er : Emmanuel Macron (28,5%)

2e : Marine Le Pen (23,6%)

3e : Jean-Luc Mélenchon (20,3%)

4e : Eric Zemmour (7%)

5e : Valérie Pécresse (4,8%)

6e : Yannick Jadot (4,3%)

7e : Jean Lassalle (3,2%)

8e : Fabien Roussel (2,6%)

9e : Nicolas Dupont-Aignan (2,2%)

10e : Anne Hidalgo (2%)

11e : Philippe Poutou (0,8%)

12e : Nathalie Arthaud (0,7%)

20h36 : Eric Zemmour en troisième position à Fontaine-la-Rivière

Le candidat de Reconquête! recueille 16,82% des voix, juste derrière Emmanuel Macron (29,91%) et Marine Le Pen (23,36%)

20h33 : Roinvilliers ouvre le bal des communes essonniennes

Les premiers résultats complets proviennent de la commune de Roinvilliers. Là-bas, Marine Le Pen arrive en tête avec 32,86% des voix, suivie par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron.

20h32 : Au tour de Yannick Jadot d’appeler à voter pour Emmanuel Macron

« J’appelle à faire barrage à l’extrême droite en déposant dans l’urne un bulletin Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Que personne ne minimise la menace fondamentale que représente l’extrême droite », a déclaré le candidat écologiste.

20h29 : Pour Fabien Roussel, il faut « battre l’extrême-droite avec le seul bulletin à disposition »

Le candidat du parti communiste a également réagi en se déclarant opposé à l’extrême-droite

20h23 : Anne Hidalgo et Valérie Pécresse voteront Macron

Premières parmi les candidates à réagir aux résultats, la socialiste et la candidate des Républicains ont indiqué qu’elles voteront pour Emmanuel Macron au second tour. « Je vous appelle avec gravité à voter contre l’extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron », a déclaré Anne Hidalgo. « Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l’arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait », a de son côté annoncé Valérie Pécresse.

20h20 : Petit point essonnien avec les taux de participation

Selon la Préfecture de l’Essonne, la participation s’élevait à 18,89% à midi et 56,19% à 17h dans le département.

20h16 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont en tête selon les premières estimations

Le président sortant recueillerait 28,1% des voix, se plaçant devant la candidate du Rassemblement National (23,3%). Jean-Luc Mélenchon complète le podium avec 20,1% à ce stade des estimations.

20h15 : Bienvenue à tous et à toutes pour ce live présidentiel

Nos journalistes sont avec vous pour suivre cette soirée électorale tant attendue. Retrouvez ici et sur notre carte interactive les résultats de l’élection présidentielle dans le département, commune par commune.