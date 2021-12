Elections municipales à Savigny : quatre candidats en lice au second tour

A l’issue du premier tour qui s’est tenu le dimanche 5 décembre, le dépouillement des urnes a révélé la qualification de quatre candidats pour le second tour. Celui-ci est programmé le dimanche 12 décembre.

Dimanche 5 décembre se tenait le premier tour des élections municipales de Savigny-sur-Orge. Celles de 2020, qui avaient vu la victoire de Jean-Marc Defrémont, avaient été annulées par le Conseil d’Etat le 1er octobre. Celui-ci avait été saisi par les candidats David Fabre et Olivier Vagneux, qui dénonçaient des fraudes de la part de la liste d’Antoine Curatolo. Les Saviniens était donc rappelés aux urnes. Sur 21 977 électeurs, ils sont 7 159 a avoir voté, soit un taux d’abstention de 68,4 %.

C’est dans la salle des fêtes de la ville qu’ont été communiqués les résultats. Le maire sortant reste en tête avec 34,4 %. En 2020, 25,8 % des électeurs l’avaient soutenu au premier tour. « On a beaucoup progressé. Ces résultats nous confortent dans la politique qu’on a mené. Notre programme ambitieux et lourd a été plutôt bien accueilli », souligne Jean-Marc Defrémont. Concernant la plainte pour violences déposée le 4 décembre par Olivier Vagneux, visant Olivier Crepin, un des colistiers du maire sortant, le candidat préfère ne pas y prêter attention. « Il y a eu beaucoup de mensonges, de propos inconsidérés, qui n’ont finalement pas eu d’effet sur les urnes. Nous en sommes rassurés. » Dans la plainte déposée au commissariat de Juvisy-sur-Orge, Olivier Vagneux accuse le colistier d’avoir tenté de le renverser en voiture, alors que celui-ci était dans la rue pour rafraîchir ses affiches électorales.

A quelques centaines de voix d’écart de l’édile sortant se positionne Alexis Teillet, qui n’était pas candidat il y a un an. Sa liste Rassemblons Savigny ! est plébiscitée par 29,5 % des votants. « Vous avez vous-mêmes vu l’ambiance ! […] La messe est dite », s’est exprimé la tête de liste, après que son prénom ait été repris en chœur dans la salle suite à l’annonce des résultats. La liste exclue toute alliance au second tour. « Je ne suis pas prêt à changer mes convictions, je suis fier de mes valeurs […] Nous sommes la seule alternative crédible. » A noter qu’Alexis Teillet est l’ancien adjoint d’Eric Mehlhorn, qui occupait le fauteuil de maire avant Jean-Marc Defrémont. Au premier tour en 2020, Eric Mehlhorn avait remporté 23,8 % des suffrages exprimés, puis 26,3 % au second tour.

La troisième position est occupée par Alexis Izard. La liste Osons Savigny totalisant 18,5 % des voix des 19 bureaux de vote. En 2020, la liste avait mobilisé 21,8 % des enveloppes, sa popularité est donc légèrement en baisse. « Nous sommes un peu déçus de ne pas avoir convaincu davantage sur notre programme mais on garde une bonne base d’électeurs », fait savoir le candidat qui ne se prononce pas contre une alliance mais n’en voit pas l’ombre pour l’instant. « Cela aurait été possible si un accord se faisait avec notre projet. Mais les autres listes ne répondent pas et je trouve que c’est dommage car il y a un projet à mettre en place pour la ville. »

David Fabre perd plus de la moitié de ses voix

La dernière liste en lice au second tour est celle d’Olivier Vagneux. Vivons Savigny autrement a été plébiscitée par 13,2 % des votants contre 12,6 % en 2020. « C’est un peu décevant, mais j’ai une bonne base. » Fidèle à son mouvement créé en 2013, le plus jeune candidat (30 ans) refuse de s’allier avec quiconque. Pour tenter de grappiller des voix supplémentaires, il compte tout miser sur « la pédagogie ».

Seulement 300 personnes, soit 4,2 % des électeurs, ont consacré leur vote à la liste Reprenons notre ville en main. Menée par David Fabre, celle-ci perd plus de la moitié de ses électeurs puisqu’elle mobilisait 721 votes en 2020. Contacté, le candidat n’a pas donné suite.

Pour le second tour des élections municipales, rendez-vous le dimanche 12 décembre. Renseignements sur le site Internet de la mairie.