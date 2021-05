En opposition au projet de la ligne 18, une ZAD s’installe sur le plateau de Saclay

Un groupe d’une dizaine de personnes s’est installé – légalement – dans un champ à deux pas du CEA de Paris-Saclay. Leur objectif : stopper le projet de ligne 18 du métro et « l’urbanisation massive des terres agricoles » qu’il implique.

Bienvenue à « Zaclay ». Quelques heures après son arrivée au petit matin, un groupe d’une dizaine de personnes s’organisait, ce samedi 22 mai dans un champ situé à Villiers-le-Bâcle, à deux pas du CEA de Paris-Saclay. Quelque peu perturbés dans leur installation par une météo pour le moins capricieuse, les contestataires – pour une partie membres du « Collectif citoyen contre la ligne 18 et l’artificialisation des terres » – n’en perdaient pas leur motivation pour autant.

Objet de leur contestation, la ligne 18 du métro, qui devrait relier Orly à Versaille, via le plateau de Saclay, et dont les premières rames devraient être mises en service à l’horizon 2026. « Nous ne partirons pas avant de voir l’arrêt complet du projet de la ligne 18, explique l’un des premiers arrivants, par ailleurs étudiant sur le plateau de Saclay. Nous estimons que cette ligne est inadaptée aux problèmes de transport dans le territoire, qu’elle est complètement surdimensionnée par rapport aux besoins réels, très coûteuse et qu’elle va en plus détruire les terres agricoles, pourtant sources d’autonomie alimentaire pour la région. »