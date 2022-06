En prison, le sport entre insertion et paix sociale

Dans le cadre de la semaine olympique organisée du 20 au 27 juin, les détenus de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis ont pu s’essayer à de nouvelles pratiques sportives.

« Avec cette compétition, ça nous a permis de resserrer les liens sociaux entre nous. On s’encourage, on se donne des conseils… ça remet de la sociabilité en prison. » « Komando »*, détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, ne s’y trompe pas. Le sport permet d’apaiser et de canaliser la détention. Une continuité pour certains mais aussi une découverte pour d’autres, qui n’avaient encore jamais mis les pieds dans un établissement sportif. Sport olympique depuis les Jeux de Tokyo (Japon) l’été dernier, le basket 3×3 se développe petit à petit sur le territoire français. Jusqu’à prendre possession du gymnase Jacques-Anquetil de Fleury-Mérogis pour la première édition de l’Open 3×3 de basket pénitentiaire. Organisé le 22 juin dernier par la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et le ministère de la Justice, ce tournoi féminin et masculin regroupait 130 joueurs et joueuses issus de six établissements différents de Fleury-Mérogis, Nanterre, Fresnes, Meaux, Melun et Réau. Et à cette occasion, la Fédération Française de basket-ball avait mis les petits plats dans les grands.

Fleury réalise le doublé

En plus d’un DJ qui a assuré le show durant la journée, chaque équipe avait une dotation de maillot (domicile et extérieur) floquée au nom de la prison qu’elle représentait. Il y avait aussi un uniforme « Unity » pour les équipes constituées de plusieurs détenus de différentes prisons. « Certaines équipes sont composées de détenus et de surveillants. On voulait créer de la cohésion vis-à-vis du personnel. C’est important dans le cadre de la réinsertion du détenu », confie Vincent Saint-Charles, coordinateur sportif régional. Cette journée a offert du beau spectacle.