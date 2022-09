Escape game : l’ancienne mairie de Draveil transformée en laboratoire secret

L’escape game « Secret Jeegs » a ouvert ses portes le 17 septembre. La mission donnée aux participants : sauver l’humanité des menaces extraterrestres. La partie peut se jouer à minimum deux personnes.

« Prêts à sauver le monde ?« , peut-on lire sur le flyer annonçant l’arrivée d’un nouvel espace de jeu à Draveil. Le 17 septembre, l’escape game « Secret Jeegs » a ouvert ses portes au public. L’occasion pour les Draveillois de redécouvrir l’ancienne mairie, transformée en laboratoire secret pour les besoins du jeu d’évasion. A l’intérieur du bâtiment, réaménagé du sous-sol aux combles, les participants devront sauver l’humanité des menaces extraterrestres.

Pour mener à bien la quête principale, dont l’intrigue a été inventée par les fondateurs, cinq salles seront à terme mises à disposition des joueurs. Mais le 17 septembre, seules deux salles ont été ouvertes : le laboratoire infesté et le portail. Dans la première, l’équipe, qui doit compter au moins deux personnes, doit « faire preuve de courage et affronter la menace OVNI« , tandis que dans la seconde salle, elle doit « activer le portail » et se « rendre sur la planète ennemie pour la détruire« . Scénarii et énigmes ont été développés par la société In Game design, dont la co-fondatrice, Ania Mouravnik, est yerroise.

Un escape game nouvelle génération