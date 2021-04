Essonne : Des randonnées en forêt accessibles à tous avec Ma Roue Libre

Le 30 avril est la journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité. A cette occasion, le Républicain de l’Essonne présente une activité inclusive en plein air proposée par l’association Ma Roue Libre, basée à Auvernaux.

Le fauteuil tout terrain (FTT) porte bien son nom. Sur des chemins de terre cabossés, dans le sable, et même dans la boue, ce véhicule à quatre roues électrique s’en sort très bien ! A chaque session orchestrée par Mickaël Huneau de Ma Roue Libre, les participants repartent avec le sourire aux lèvres.

Le samedi 24 avril, l’association de sport nature inclusif a ouvert trois sessions d’initiation gratuite. La météo était digne d’une journée de printemps : ciel bleu et ensoleillé. Tous les initiés de l’après-midi évoquent un « sentiment de liberté ».

L’usager parcourt la forêt casque sur la tête et guidon en main avec les jambes calées et le corps maintenu par une ceinture comme dans une voiture sportive. Cet équipement, adapté aux personnes avec un handicap moteur, peut aller jusqu’à 30 km/h. A chacun de choisir si la sortie sera plutôt une balade tranquille ou une randonnée sportive.

Le FTT empruntent les mêmes chemins accidentés que le VTT

« C’est une activité ludique en pleine nature qui peut rassembler plusieurs générations, la preuve aujourd’hui », confie Lionel Ligneau, participant de 72 ans atteint d’un handicap neurologique évolutif. Avec sa femme Martine, son fils Adrien et sa petite-fille Inès, ils ont testé pour la première fois le FTT et le VTT avec assistance électrique. « C’était super, ça donne envie de revenir ! », confie Inès, 13 ans.

De leur côté, Isabelle et Arnaud Adouane n’avaient pas fait de sport ensemble depuis 25 ans. « Pour une fois, il a été plus rapide que moi, sourit Isabelle, 56 ans. Il a filé à 30 km/h. » Son mari est atteint d’une tétraplégie partielle suite à un accident. Toujours muni de ses béquilles pour marcher, il a pu parcourir une dizaine de kilomètres en FTT sans forcer sur ses jambes.

Sortie accompagnée dans les forêt de Sénart et des Grands-Avaux à Champcueil

Peut-être avez-vous déjà vu ce fauteuil filer à vive allure

dans les allées de la forêt de Sénart ? Mickaël Huneau organise tous les samedis des sessions dans cet espace forestier situé à cheval sur les départements de l’Essonne et la Seine-et-Marne et celui des Grands-Avaux à Champcueil. Le fondateur de l’association connaît ces sentiers comme sa poche. « Chaque sortie est accompagnée, je me mets en premier et j’adapte le parcours en fonction des envies », indique l’organisateur.

