Essonne : 100 migrants accueillis à Dourdan

Par un arrêté pris par le préfet le mardi 15 novembre, le gymnase Nicolas-Billault de Dourdan a été réquisitionné pour accueillir 100 migrants.

Ceux-ci sont arrivés à Dourdan ce jeudi 17 novembre, après l’évacuation du campement de la chapelle. « Ce jour, 956 hommes isolés, ont été pris en charge par les services de l’État et leurs partenaires. Des places ont été mobilisées en Île-de-France et en province : 197 ont été orientées en région (hors Île-de-France) et 759 en Île-de-France, vers des centres d’hébergement », indique la préfecture de la région Ile-de-France.

Ce n’est pas la première fois que le gymnase, géré par la Communauté de communes du Dourdannais-en-Hurepoix (CCDH), est réquisitionné pour accueillir des migrants. A l’été 2017, une centaine de personnes avaient été accueillies dans ce même gymnase transformé en centre d’accueil temporaire. Cela avait été le cas à nouveau durant l’été 2020 toujours au même endroit.