Essonne : 2022, une année avec la volonté de faire à Mennecy

L’année 2022 s’annonce chargée en réalisations et en projets dans la ville.

Mennecy connaît une dynamique sans précédent. Une dynamique démographique d’abord que la municipalité accompagne à tous les niveaux pour que les Menneçois profitent au quotidien d’une ville où il fait bon vivre. « Pour une petite commune, nous aurons en 2022 un programme très chargé, très dense », confie Jean-Philippe Dugoin-Clément, maire.

Si officiellement, selon le dernier recensement de l’INSEE, la ville a 15000 habitants, « nous sommes probablement aujourd’hui autour de 16000 et nous serons dans quelques années à un niveau d’équilibre à 17-18000 », précise-t-il. Une évolution souhaitée pour permettre aux enfants de la commune, ou aux personnes âgées souhaitant changer de logements, de rester vivre à Mennecy.

Les projets structurants qui accompagnent cette évolution seront nombreux cette année. « Nous allons effectuer beaucoup d’investissements pour des équipements ou des aménagements importants et structurants afin d’améliorer le niveau d’équipement et de service public et ainsi être à un niveau sans équivalent pour une commune de notre taille », souligne Jean-Philippe Dugoin-Clément…

