Essonne : 259 000 euros pour financer des projets à Bouville

Michel Morichon, maire, a signé un contrat rural avec la Région Ile-deFrance et le Département.

Des projets, la commune en a plein. Et grâce au soutien financier du Conseil régional d’Ile-de-France et du Conseil départemental de l’Essonne, elle va pouvoir les concrétiser à partir du mois de mars. A la fin de l’hiver, ce sont les travaux d’enfouissement qui débuteront route de Mesnil-Racoin, rue du Barillet et chemin de la Griffe.

« Tout le réseau électrique sera alors enfoui », se félicite Michel Morichon, maire. L’aménagement d’un colombarium au cimetière, la création de trottoirs route de Vayres, et la création d’un city stade près de l’école…