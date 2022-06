Essonne : 5h de show avec 100 avions pour le Temps des Hélices ce week-end

La 49e édition du Temps des Hélices, proposée par l’Amicale Jean-Baptiste Salis (AJBS) aura lieu les 4 et 5 juin sur l’aérodrome de Cerny-La Ferté-Alais.

Et c’est un sacré programme que l’amicale a prévu pour les férus de l’aéronautique mais aussi pour les amateurs qui pourront découvrir au cours de ces deux journées de grand spectacle des appareils exceptionnels ayant joué un rôle majeur dans l’histoire.

Au total, ce seront 100 avions exposés le matin au sol, 100 avions présentés en vol l’après-midi, pour 5 heures de spectacle ininterrompu auquel pourront assister les spectateurs. Comme toujours, Les avions à hélice de la dernière guerre sont toujours les vedettes à La Ferté-Alais.

Ainsi, des Spitfire MkXIX et MkXIV, les deux seuls Spitfire basés en France seront présents. Un Chance Vought F4U-5N, le chasseur embarqué de l’US Navy durant la dernière guerre sera également présenté. Il y aura également un tableau Tora, Tora avec une dizaine de T-6 et une présentation emblématique du meeting de La Ferté-Alais avec des effets pyrotechniques.

Il y aura également un tableau Vietnam avec pas moins de 4 North American T-28, un Douglas Skyraider, un North American OV-10 Bronco et un Lockheed C-130H. D’autres avions de l’époque seront également présents comme des Douglas DC-3/C-47, Curtiss P-40N, Fieseler Fi-156 Storch, Junkers Ju-52, Messerschmitt Me-108, Yak-3U, Yak-9, etc.

Le microjet de James Bond sera là

L’armée de l’Air et de l’Espace sera présente en force avec bien entendu la Patrouille de France et ses Alpha Jet le samedi et le dimanche. Le Rafale Solo Display sera également de la partie avec un nouveau pilote à bord du Rafale en la personne de Bertrand Butin.

La Marine nationale sera quant à elle présente avec deux Rafale Marine, un avion de lutte anti-sous marine ATL2 et un Grumman E-2C Hawkeye. Elle présentera également trois “anciens” de la Marine: un Breguet Alizé, un Fouga Zéphyr et un Morane Paris qui seront présentés par l’association Cocardes Marine.

L’Amicale Jean-Baptiste Salis n’oubliera pas cette année non plus les temps héroïques avec le passage dans le ciel du Blériot XI qui a permis à Louis Blériot de traverser la Manche le 25 juillet 1909.

Pour les fans de cinéma, Le plus petit jet au monde, avec le monoplace Microjet (BD-5J) rendu célèbre par Roger Moore dans le James Bond « Octopussy » sera également de la partie.