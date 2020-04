Essonne : 60 secondes pour résumer un classique

Grâce à des vidéos qu’elle publie sur Facebook, la comédienne juvisienne Typhaine Llinares entend casser le côté académique de la culture.

« Tout le monde connaît les Fourberies de Scapin, mais qui se souvient vraiment de l’histoire ? », Typhaine Llinares, comédienne de 29 ans, se prépare à parler à ses abonnés. En cet après-midi du 15 avril, à défaut de monter sur les planches, comme elle l’a fait en février, la Juvisienne s’adresse à son public via Facebook. Avec quatre vidéos par semaines, celle qui est clowne de profession reprend les classiques « sous un oeil plus décalé ».

Derrière cette idée : la compagnie italienne Stivalaccio Teatro qui a créé le hashtag Le spectacle reste vivant. Face à la pandémie du covid-19, le pays avait décrété un confinement dès le 9 mars. La scène nationale s’était alors mobilisée. Résultat, un challenge a été partagé dans lequel l’artiste n’a que 60 secondes pour reprendre une chanson, un monologue, une danse ou autre, afin que le spectacle continue. Séduite, Typhaine a créé sa page Facebook, « Ok je vous raconte » le 2 avril. Sa bibliothèque bien garnie, elle a décidé de se replonger dans ses livres.

Un public plus divers qu’à l’accoutumé

Chaque semaine, elle propose quatre rendez-vous. Lundi, c’est le jour des classiques. Les abonnés de la page ont notamment pu déjà découvrir Macbeth, de Shakespeare, version légumes verts, revisité en deux minutes (voir la vidéo ci-dessus). « Je fais avec ce que j’ai sous la main, ce qui permet de faire travailler l’imaginaire des spectateurs », explique la jeune femme. Le mercredi, ce sont les enfants qui sont mis à l’honneur grâce aux contes. « En 20 minutes, je réécris un conte et j’improvise en direct. » Ainsi, pour la première, Typhaine a interprété Blanche neige. Le vendredi, cap sur la mythologie, avec Prométhée ou encore la boîte de Pandore. « La mythologie c’est comme des gossip pour moi, c’est le Closer de l’ancien temps ! », déclare celle qui est passionnée du sujet. Enfin, le dimanche, la Juvisienne se consacre aux fables, comme celle du Corbeau et du renard de Jean De la Fontaine.

Sa page Facebook compte déjà 1 621 abonnés. « J’ai eu beaucoup de bons retours, je ne m’y attendais pas. » Le public est plus nombreux et diversifié qu’à l’accoutumé. « Il y a des personnes âgées, des plus jeunes, certaines sont proches de la littérature, d’autres plus populaires. » Un succès qui fait plaisir, surtout en cette période des beaux jours, qui correspond habituellement à la saison de reprise théâtrale. Soucieuse du caractère accessible de son contenu, Typhaine reste prudente et souhaite trouver un équilibre : « Je sais que sur certains points, c’est encore peut-être trop pointu. Mais j’ai la volonté de prouver que le classique est resté très actuel, et que cela s’adresse vraiment à tout le monde. »

Vous pouvez aussi retrouver Typhaine Llinares sur Instagram et Youtube.