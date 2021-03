Essonne : 900 000 euros de la région pour deux projets à Lardy

Le contrat d’aménagement régional entre la ville et l’Ile-de-France a été signé le mercredi 17 mars.

La signature du contrat et la remise symbolique du chèque à la ville a eu lieu en petit comité dans la salle du Conseil municipal en présence de Dominique Bougraud, maire, du vice-président de la Région Jean-Philippe Dugoin-Clément, de la conseillère régionale Isabelle Perdereau, ainsi que des élus de l’opposition Rémi Lavenant et Eric Bourmaud.

D’un montant de 900000 €, la subvention régionale va permettre la réalisation de deux projets communaux avec la reconstruction du groupe scolaire élémentaire Jean-Moulin et son RASED au Pâté pour 800000 € et la réfection du Parc de l’Hôtel de ville, d’une superficie totale de 6 hectares, et notamment de son accessibilité et ses cheminements pour 100000 €.