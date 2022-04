Essonne : à Arpajon, 13 millions d’investissement en 2022

Les élus du Conseil municipal ont approuvé le budget 2022 le mercredi 6 avril dernier.

En 2021, les élus avaient décidé d’augmenter la part communale sur la taxe foncière. L’utilisation du levier fiscal que les élus de la majorité municipale de Christian Béraud estimaient nécessaire pour investir au service des habitants et maintenir le niveau des services publics proposés.

Un an plus tard, la stabilité est de mise. « Aucune augmentation de la fiscalité municipale, maîtrise des dépenses de fonctionnement et de l’emprunt. La situation financière de la ville d’Arpajon est saine », indique la ville quant à son budget 2022.