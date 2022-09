Essonne : à Arrancourt, information et transparence sur l’éolien

Une réunion d’information aux habitants du village sur l’éolien a eu lieu ce lundi 26 septembre.

Denis Yannou, maire, et son Conseil municipal, ont souhaité organisé une réunion d’information aux habitants sur l’éolien, alors que la mairie a été sollicitée sur ce sujet par des développeurs. « Il y a déjà eu un projet éolien sur la commune il y a 18 ans qui n’a jamais abouti. Nous avons été sollicité plusieurs fois depuis et à nouveau cette année. Nous avons souhaité organisé cette réunion d’information aujourd’hui pour les habitants du village afin que le développeur puisse vous présenter sa méthode de travail et que vous puissiez poser toutes vos questions », a indiqué le maire en début de réunion.

6 à 8 éoliennes envisagées

Ils étaient près d’une vingtaine à avoir répondu à l’invitation du Conseil municipal. Avant le début de la réunion, plusieurs dizaines de personnes, venues d’autres communes étaient présentes devant la mairie, mais elles n’ont pas pu y assister. La petitesse de la salle du conseil du village ne permettait pas d’accueillir plus de personnes. Denis Yannou a invité toutes ces personnes à « solliciter vos maires pour que des réunion d’information soient organisées dans vos communes ».